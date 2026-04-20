Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  В Локо (София) готвят сериозна чистка през лятото

  20 апр 2026 | 14:02
  • 806
  • 0

Ръководството на Локомотив (София) планира сериозна чистка по отношение на играчите след края на сезона. Червено-черните се разочаровани от слабото представяне и оставането в последната плейофна група.

Новото лице на efbet Лига: кои фаворити са готови и кои имат проблем

Почти сигурно първите, поели към изхода в „Надежда“, ще са крилото Джордан Айб и десният бек Лагунджич, пише “Тема спорт”. Те бяха привлечени през зимата, но тотално разочароваха и все по-рядко влизат в групата. Има и състезатели с изтичащи договори, които няма да бъдат подновени. Под наем от ЦСКА 1948 са Луан и Садио Дембеле.

През зимата червено-черните подновиха договорите на няколко играчи, но предстоят още.

Продължава да е неясно и бъдещето на старши треньора Станислав Генчев. Той не изпълни целта за влизане в Топ 8, но и не подаде сам оставка. От „Надежда“ пък продължават да мълчат по тези въпроси.

Следвай ни:

Водещи Новини

