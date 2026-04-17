Алкарас също няма да играе в Мадрид

Световният номер 2 Карлос Алкарас обяви, че няма да участва на Откритото първенство на Мадрид през следващата седмица, предадоха световните агенции. Победителят в седем турнира от Големия шлем се оттегли и от турнира в Барселона през тази седмица заради контузия на китката. Той получи контузията при победата над Ото Виртанен в Барселона в първия кръг.

"Някои новини се споледят невероятно трудно", написа испанецът в Инстаграм. "Мадрид е дом, едно от най-специалните места в календара за мен и затова боли толкова много, че няма да бъда в състояние да играя за втора поредна година. Особено боли, че няма да зарадвам феновете ми в толкова специален за мен турнир. Благодаря за продължителната ви подкрепа и се надявам да се видим скоро", написа още играчът. Той се надява да има възможност да защитава титлата си от "Ролан Гарос" през май.

Новак Джокович по-рано през деня също обяви, че се оттегля от турнира в Мадрид, като той не е играл от загубата си от британеца Джак Дрейпър в четвъртия кръг на Индиън Уелс през миналия месец. Сърбинът има проблем с дясното рамо и не е готов да се върне в игра.