Алкарас също няма да играе в Мадрид

  • 17 апр 2026 | 21:08
Световният номер 2 Карлос Алкарас обяви, че няма да участва на Откритото първенство на Мадрид през следващата седмица, предадоха световните агенции. Победителят в седем турнира от Големия шлем се оттегли и от турнира в Барселона през тази седмица заради контузия на китката. Той получи контузията при победата над Ото Виртанен в Барселона в първия кръг.

"Някои новини се споледят невероятно трудно", написа испанецът в Инстаграм. "Мадрид е дом, едно от най-специалните места в календара за мен и затова боли толкова много, че няма да бъда в състояние да играя за втора поредна година. Особено боли, че няма да зарадвам феновете ми в толкова специален за мен турнир. Благодаря за продължителната ви подкрепа и се надявам да се видим скоро", написа още играчът. Той се надява да има възможност да защитава титлата си от "Ролан Гарос" през май.

Новак Джокович по-рано през деня също обяви, че се оттегля от турнира в Мадрид, като той не е играл от загубата си от британеца Джак Дрейпър в четвъртия кръг на Индиън Уелс през миналия месец. Сърбинът има проблем с дясното рамо и не е готов да се върне в игра.

Александър Зверев и Бен Шелтън продължават на полуфиналите в Мюнхен

Шампионка от "Уимбълдън" разкри за проблеми с психичното си здраве

Йоана Константинова отпадна на полуфиналите на двойки в Монастир

Йоана Константинова се класира за полуфиналите на двойки в Тунис

Контузиите отново победиха Новак, сърбинът отказа и "Мастърс"-а в Мадрид

Убедителна победа изпрати Ива Иванов на полуфиналите в Тунис

Ударно начало на плейофите: ЦСКА приема Левски (ето кога е дербито)

Ясно е в кои кръгове ще се проведе пловдивското дерби

Ето програмата до края на сезона за отборите, борещи се за оцеляване

Обявиха голяма промяна в българския футбол - тя е задължителна за всички

Интер 0:0 Каляри

Дъжд от голове във Втора лига

