Вегас Голдън Найт се съвзе в третия период, победи Юта Мамут в мач №1

Марк Стоун и Ник Дауд се разписаха с разлика 1:47 минути за отбора на Вегас Голдън Найтс, който се съвзе в третия период и победи с 4:2 Юта Мамут в първия мач от първия кръг от плейофите в Западната конференция на НХЛ.

Колтън Сисонс отбеляза гол и асистенция, а Иван Барабашев също се разписа за Златните рицари.

Ноа Ханифин направи две асистенции, а на вратата им Картър Харт се намеси решително и отрази 31 удара от противника. Той все пак допусна две попадения - дело на Логан Кули и Кевин Стенлунд от Юта.

Вторият мач от серията ще се играе във вторник.

Колародо победи Лос Анджелис с 2:1 в първия мач помежду им от серията в Денвър. Артури Лехконен и Логан О'Конър вкараха за Аваланш, Артьоми Панарин отбеляза гола за Кингс 2:22 минути преди края.

