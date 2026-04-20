Вегас Голдън Найт се съвзе в третия период, победи Юта Мамут в мач №1

Марк Стоун и Ник Дауд се разписаха с разлика 1:47 минути за отбора на Вегас Голдън Найтс, който се съвзе в третия период и победи с 4:2 Юта Мамут в първия мач от първия кръг от плейофите в Западната конференция на НХЛ.

Колтън Сисонс отбеляза гол и асистенция, а Иван Барабашев също се разписа за Златните рицари.

THE CAPTAIN! MARK STONE EVENS IT UP FOR THE GOLDEN KNIGHTS 🔥 pic.twitter.com/X2uS2E7Mkh — SleeperNHL (@SleeperNHL) April 20, 2026

Ноа Ханифин направи две асистенции, а на вратата им Картър Харт се намеси решително и отрази 31 удара от противника. Той все пак допусна две попадения - дело на Логан Кули и Кевин Стенлунд от Юта.

NIC DOWD GIVES VEGAS THEIR FIRST LEAD OF THE GAME 😱🔥 pic.twitter.com/DUkZKluSqt — Gino Hard (@GinoHard_) April 20, 2026

Вторият мач от серията ще се играе във вторник.

Колародо победи Лос Анджелис с 2:1 в първия мач помежду им от серията в Денвър. Артури Лехконен и Логан О'Конър вкараха за Аваланш, Артьоми Панарин отбеляза гола за Кингс 2:22 минути преди края.