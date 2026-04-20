Футболист на Верона се сби с фен след загубата от Милан

Футболистът на Верона Гифт Орбан налетя на привърженик на клуба след мача срещу Милан от Серия “А” в неделя, загубен с 0:1. От клип в социални мрежи се вижда как 23-годишният нападател влиза във физически конфликт с мъж в зоната на паркинга пред стадиона.

Nigeria and Hellas Verona striker Gift Orban lost his cool following his team’s defeat to AC Milan.



According to reports, the situation escalated when a supporter allegedly damaged his car, sparking a heated confrontation.🔥

Според разказа на очевидец Орбан е бил много нервен и е отказал да спре за традиционните снимки с фенове. После обаче недоволен запалянко е ударил колата му с ръка, заради което нигериецът е реагирал, предизвиквайки сбиване. Наложила се е намесата на други привърженици, за да бъдат успокоени страстите. На място са извикани полицаи.

Впоследствие от Верона осъдиха инцидента с официално изявление: „Във връзка със събитията, случили се след мача Верона – Милан на паркинга в съседство със стадион „Бентегоди“, в които участваха играчът Гифт Орбан и група фенове, ФК Верона се дистанцира и категорично осъжда всяко проява на насилие. Клубът си запазва правото да предприеме допълнителни действия във връзка със случилото се.“