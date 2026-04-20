  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Григор Димитров падна още в ранглистата

Григор Димитров падна още в ранглистата

Най-добрият български тенисист Григор Димитров падна с още две места в световната ранглиста.

34-годишният Димитров, който не участва в турнири през миналата седмица, остана с актив от 455 точки, но вече е 137-и в класацията на АТР.

Това е най-ниската позиция за хасковлията в подреждането от 19 септември 2010 година, когато той беше 146-и.

Шампионът от "Уимбълдън" и от Откритото първенство на САЩ при юношите за миналия сезон Иван Иванов прогресира с две места до рекордната в кариерата си 598-а позиция с 62 точки.

Италианецът Яник Синер остана на върха в класацията с 13350 точки. Испанецът Карлос Алкарас е втори с 12960, а трети продължава да бъде Александър Зверев (Германия) с 5255 точки.

В класацията на двойки пък начело излезе арженцинецът Орасио Себайос с 8610 точки Той за последно беше номер 1 при дуетите в края на март.

Снимки: Imago

Тони Надал : Не вярвам, че Джокович може да спечели още един Голям шлем

