Векич и Радукану на финала в Лондон

Дона Векич се класира за финала на тенис турнира на трева WTA-500 в Куинс Клъб в Лондон. Участващата в основната схема като "щастлива губеща" се наложи с 6:1, 6:3 срещу Кейти Боултър и на финала ще играе срещу Ема Ръдукану, която изигра два мача в един ден.
Хърватката постигна два пробива в първия сет, след което още два пъти спечели подаването на представителката на домакините във втората част, завършвайки безпроблемно срещата за час и седем минути.
На финала сребърната медалистка от Олимпиадата в Париж през 2024 г. Векич ще се изправи срещу Ема Ръдукану. Представителката на домакините и шампионка от Откритото първенство на САЩ през 2021 г. се наложи с 6:2, 6:2 срещу шестата в схемата Ива Йович.
В първия сет Ръдукану спечели на два пъти подаването на американската представителка и поведе в двубоя. Във втората част британската тенисистка имаше аванс от 3:1, след което приключи срещата при 6:2 след близо час и половина на корта. По-рано в събота Ема Ръдукану се наложи трудно с 6:3, 7:5 срещу Камила Рахимова от Узбекистан в последен четвъртфинал, който беше отложен от предишния ден заради падналия дъжд.
29-годишната Дона Векич има 4 титли от турнирите на WTA до момента, като една от тях е на трева в Нотингам. Ръдукану достигна до втори финал през настоящия сезон, след като загуби титлата в Клуж-Напока през февруари.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google