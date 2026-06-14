Векич и Радукану на финала в Лондон

Дона Векич се класира за финала на тенис турнира на трева WTA-500 в Куинс Клъб в Лондон. Участващата в основната схема като "щастлива губеща" се наложи с 6:1, 6:3 срещу Кейти Боултър и на финала ще играе срещу Ема Ръдукану, която изигра два мача в един ден.

Donna Vekic’s reaction after reaching the final at Queen’s



She got in as a Lucky Loser & has turned this into her best week in a long time



1st WTA final in 2 years



6th grass court final



Arms in the air… Great to see that smile again 🥹



So back



🇭🇷🤍 pic.twitter.com/BW0mq2NwVb — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 13, 2026

Хърватката постигна два пробива в първия сет, след което още два пъти спечели подаването на представителката на домакините във втората част, завършвайки безпроблемно срещата за час и седем минути.

На финала сребърната медалистка от Олимпиадата в Париж през 2024 г. Векич ще се изправи срещу Ема Ръдукану. Представителката на домакините и шампионка от Откритото първенство на САЩ през 2021 г. се наложи с 6:2, 6:2 срещу шестата в схемата Ива Йович.

В първия сет Ръдукану спечели на два пъти подаването на американската представителка и поведе в двубоя. Във втората част британската тенисистка имаше аванс от 3:1, след което приключи срещата при 6:2 след близо час и половина на корта. По-рано в събота Ема Ръдукану се наложи трудно с 6:3, 7:5 срещу Камила Рахимова от Узбекистан в последен четвъртфинал, който беше отложен от предишния ден заради падналия дъжд.

The moment Emma Raducanu reached the final at Queen’s Club.



Her biggest final since she won the U.S. Open.



Through so many months of health issues & some tough results, she never gave up.



Smiling again. Winning again.



🇬🇧🥹 pic.twitter.com/8ggyw0rneM — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 13, 2026

29-годишната Дона Векич има 4 титли от турнирите на WTA до момента, като една от тях е на трева в Нотингам. Ръдукану достигна до втори финал през настоящия сезон, след като загуби титлата в Клуж-Напока през февруари.

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