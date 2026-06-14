Зверев ще бъде награден в Хале

Шампионът от “Ролан Гарос” Александър Зверев ще бъде награден в Хале, преди началото на турнира на тревни кортове в Германия.

Организаторите съобщиха, че представителят на домакините ще бъде почетен в неделя, след като спечели първа титла от Големия шлем само преди седмица в Париж. Зверев ще получи специален приз за приноса му към тениса в Германия.

"Турнирът е перфектната подготовка за "Уимбълдън". Тук съм за десети път и най-накрая искам първи успех", каза Зверев пред вестник Билд.

Първият кръг започва в понеделник, като лидерът в основната схема Александър Зверев ще се изправи срещу чеха Вит Коприва. Германският представител все още не е вдигал трофея в Хале, като загуби финалите през 2016 и 2017 година.

В турнира ще участват шестима тенисисти от топ 10 на световната ранглиста, като останалите са Феликс Оже-Алиасим (номер четири в света), американецът Бен Шелтън (номер пет), миналогодишният финалист Даниил Медведев (номер осем), американецът Тейлър Фриц (девет), както и финалистът от Откритото първенство на Франция през този сезон Флавио Коболи.

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