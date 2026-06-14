Поляк изхвърли Медведев

Полякът Камил Майхжак се класира за своя първи финал в турнир по тенис от веригата АТР-250, след като отстрани Даниил Медведев (Русия) със 7:6 (7:4), 6:1. Намиращият се на 76-о място в световната ранглиста поляк ще спори за титлата на турнира в Хертогенбош срещу австралиеца Алекс де Минор, който по-рано днес се справи с французина Адриен Манарино с 6:4, 6:0.

Алекс де Минор се отърси от трудния старт по доста зрелищен начин. Носителят на титлата от 2024 г. Де Минор загуби сервис два пъти в началото на мача, което го прати да изостава с 2:4, но от този момент нататък той беше сигурен и прецизен, за да вземе всички геймове и да си осигури място на финала.

Майхжак пък се възползва от умората, която буквално остави без сили Медведев. По-рано днес той трябваше да играе мача си и с Марин Чилич, който го изпрати на полуфинала. Там руснакът спечели в три сета в доста топло време 6:2, 3:6, 6:1.

Де Минор след класирането на финала в Хертогенбош: Супер щастлив съм

Срещу поляка, Медведев не се предаде в първия сет, но в тайбрека вече нямаше аргументи. Във втората част пък поведе с 1:0, след което даде и шестте гейма на поляка.

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