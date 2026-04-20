Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  • 20 апр 2026 | 10:32
  • 100
  • 0
Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова запази позицията си в световната ранглиста на WТА при жените.

31-годишната софиянка е 156-а с 492 точки и не успява да надгради върху класирането си от предходната седмица, след като отпадна в първия кръг на турнира от сериите „WТА 500“ в Щутгарт, Германия.

Втората ракета на страната Елизара Янева се смъква с една позиция до 233-тата, а Лиа Каратанчева, която е българката с трети най-висок ранкинг, прогресира до 301-вото място.

Водачка в ранглистата остава Арина Сабаленка (Беларус), а в топ 10 единствената промяна е изкачването на рускинята Мира Андреева до осмата позиция за сметка на Джазмин Паолини (Италия).

В челото на класацията на двойки няма промяна, а първа продължава да бъде Елизе Мертенс (Белгия).

Следвай ни:

Още от Тенис

Тони Надал : Не вярвам, че Джокович може да спечели още един Голям шлем

Тони Надал : Не вярвам, че Джокович може да спечели още един Голям шлем

  • 20 апр 2026 | 05:02
  • 1764
  • 0
Артюр Фис се наложи над Андрей Рубльов и спечели титлата в Барселона

Артюр Фис се наложи над Андрей Рубльов и спечели титлата в Барселона

  • 19 апр 2026 | 20:09
  • 859
  • 0
Марта Костюк взе титлата в Руан

Марта Костюк взе титлата в Руан

  • 19 апр 2026 | 18:26
  • 432
  • 0
Елизара Янева допусна поражение в квалификациите в Португалия

Елизара Янева допусна поражение в квалификациите в Португалия

  • 19 апр 2026 | 18:18
  • 971
  • 1
Бен Шелтън триумфира в Мюнхен

Бен Шелтън триумфира в Мюнхен

  • 19 апр 2026 | 17:41
  • 819
  • 0
Рибакина надви Мухова на финала в Щутгарт

Рибакина надви Мухова на финала в Щутгарт

  • 19 апр 2026 | 17:25
  • 1403
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Арестуваха бивш футболист на ЦСКА

Арестуваха бивш футболист на ЦСКА

  • 20 апр 2026 | 10:11
  • 7186
  • 12
Левски търси млади българи за лятото

Левски търси млади българи за лятото

  • 20 апр 2026 | 08:08
  • 9945
  • 27
Манчестър Сити ли вече е фаворит за титлата в Премиър лийг

Манчестър Сити ли вече е фаворит за титлата в Премиър лийг

  • 20 апр 2026 | 08:32
  • 7690
  • 6
Паника по улиците на Лондон? Все още не...

Паника по улиците на Лондон? Все още не...

  • 20 апр 2026 | 08:52
  • 6934
  • 6
С три мача приключва днес предпоследният кръг от редовния сезон в Sesame НБЛ

С три мача приключва днес предпоследният кръг от редовния сезон в Sesame НБЛ

  • 20 апр 2026 | 07:00
  • 3121
  • 0
Може ли Байерн да бъде спрян към рекордния требъл

Може ли Байерн да бъде спрян към рекордния требъл

  • 20 апр 2026 | 09:22
  • 1643
  • 1