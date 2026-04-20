Нови четири мача от плейофите в НБА тази нощ

Тази нощ ще се изиграят нови четири мача от плейофите в НБА. Реалната битка за титлата навлиза в разгара и и става все по-интересно. Тук може да следите резултатите в реално време.

Вечерта започна с два ранни мача. В първия от тях Бостън Селтикс се разправи с Филаделфия 76 със 123:91.

Веднага след това се изигра битката между Оклахома Сити Тъндър и Финикс Сънс. Шампионите бяха безпощадни и отнесоха "слънцата" със 119:84.

В 01:30 стартира срещата на Детройт Пистънс срещу Орландо Меджик.

Последният двубой за днес противопоставя Сан Антонио Спърс и Портланд Трейлблейзърс