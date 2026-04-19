Отлични Християн Димитров и Самуил Вълчинов, Равена отпадна на 1/4-финалите в Серия А2

Националите Християн Димитров и Самуил Вълчинов и техният Конзар (Равена) отпаднаха на 1/4-финалните плейофи в италианската Серия А2. Воденият от Антонио Валентини тим допусна много драматичен обрат от 2:0 до крайното 2:3 (25:20, 25:21, 23:25, 25:27, 13:15) като домакин на Виртус (Аверса) в решаващия трети мач от 1/4-финала помежду им, игран тази вечер.

Така Равена, който завърши на 4-о място в редовния сезон, загуби плейофната серия с 1-2 победи и приключи участието си в шампионата.

Самуил Вълчинов изигра отличен мач и стана най-резултатен за Равена с 21 точки (5 блока!, 43% ефективност в атака и 49% позитивно посрещане - +5).

Християн Димитров също се представи стабилно и завърши с 13 точки (1 блок, 1 ас и 46% ефективност в атака).

Младият италиански национал с български произход Мануел Златанов пък приключи с 20 точки (2 блока, 56% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +3), но и неговите усилия не бяха достатъчни за успех.

За тима на Аверса Никола Тиоцо реализира 24 точки (1 блок, 1 ас, 60% ефективност в атака и 42% позитивно посрещане - +7), а Матеус Мотцо добави 19 точки за победата.

Снимки: legavolley.it