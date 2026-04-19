Николай Колев и ПАОК тръгнаха със загуба във финала в Гърция

Българският волейболист Николай Колев и неговият ПАОК (Солун) загубиха първия мач от финалния плейоф във ВолейЛигата на Гърция. Колев и компания отстъпиха като гости на защитаващия титлата си отбор на Панатинайкос (Атина) с 1:3 (22:25, 15:25, 35:33, 16:25) във финал №1, игран снощи пред около 1000 зрители.

По този начин ПАОК вече изостава с 0-1 победи във финалната серия. Играе се до 3 успеха от 5 двубоя. Втората среща между двата тима е в неделя (26 април) от 18,30 часа в Солун.

Николай Колев игра цял мач и записа скромните 5 точки (1 блок и 67% ефективност в атака - +2).

Над всички за ПАОК бе Фернандо Рамос Ернандес с 20 точки (51% ефективност в атака - +8), но и неговите усилия не бяха достатъчни за успех.

За тима на Панатинайкос Расмус Нилсен заби страхотните 24 точки (3 блока, 4 аса и 47% ефективност в атака - +13), а Дмитро Янчук добави още 18 точки за победата.