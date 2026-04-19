  Силен Жасмин Величков с 14 точки, Монца без шансове срещу Тренто за 5-ото място

Силен Жасмин Величков с 14 точки, Монца без шансове срещу Тренто за 5-ото място

  • 19 апр 2026 | 21:06
Младият национал Жасмин Величков и неговият Веро Волей (Монца) загубиха първия си мач от полуфиналите в плейофната фаза за 5-ото място в италианската Суперлига. Воденият от Масимо Екели тим падна като гост на вече бившия шампион Итас (Тренто) с 0:3 (20:25, 17:25, 17:25) в среща, играна тази вечер.

Така Монца изостава в плейофната серия, която се играе до 2 успеха, с 0-1 победи. Вторият двубой между двата тима е в събота (25 април) от 17,00 часа българско време в Монца.

Жасмин Величков изигра много силен мач за Монца и стана най-резултатен с 14 точки (1 блок, 50% ефективност в атака и 64% позитивно посрещане).

Ерик Рьорс пък завърши с 8 точки (1 блок, 41% ефективност в атака и 30% позитивно посрещане - -1).

За домакините от Тренто Тео Форе (1 блок и 54% ефективност в атака - +7) и Жорди Рамон (1 блок, 68% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане - +9) реализираха съответно 16 и 14 точки за победата.

Невен Нешев и Милен Стоянов: Искаме да предадем на младите натрупаните опит и знания

  • 19 апр 2026 | 19:48
  • 412
  • 0
Сърбия с 36 волейболисти за Лигата на нациите

Сърбия с 36 волейболисти за Лигата на нациите

  • 19 апр 2026 | 19:35
  • 561
  • 0
Босът на световния волейбол: България вдъхновява целия свят, брат ми Любо Ганев ръководи процеса

Босът на световния волейбол: България вдъхновява целия свят, брат ми Любо Ганев ръководи процеса

  • 19 апр 2026 | 19:17
  • 1059
  • 1
Уникален! Георги Петров направи Локомотив (Новосибирск) шампион за 6-и път!

Уникален! Георги Петров направи Локомотив (Новосибирск) шампион за 6-и път!

  • 19 апр 2026 | 17:29
  • 14474
  • 6
Димитър Калчев и Димитър Механджийски стартираха 2026 година с медал

Димитър Калчев и Димитър Механджийски стартираха 2026 година с медал

  • 19 апр 2026 | 15:53
  • 1833
  • 0
Алекс Николов и Лубе се класираха за Шампионската лига и Суперкупата на Италия

Алекс Николов и Лубе се класираха за Шампионската лига и Суперкупата на Италия

  • 19 апр 2026 | 15:12
  • 1152
  • 0
Виж всички

Ман Сити спечели "мача на сезона" срещу Арсенал, битката за титлата ще е до края

  • 19 апр 2026 | 20:25
  • 31578
  • 140
Отличен старт за България! 18-годишна взе медал от ЕП по вдигане на тежести

Отличен старт за България! 18-годишна взе медал от ЕП по вдигане на тежести

  • 19 апр 2026 | 16:52
  • 31108
  • 18
Ливърпул взе дербито на Мърсисайд с гол в стотната минута и направи голяма крачка към ШЛ

Ливърпул взе дербито на Мърсисайд с гол в стотната минута и направи голяма крачка към ШЛ

  • 19 апр 2026 | 18:03
  • 26531
  • 62
Шампион! Байерн изпълни първата от трите големи цели

Шампион! Байерн изпълни първата от трите големи цели

  • 19 апр 2026 | 20:22
  • 16555
  • 151
Ювентус 1:0 Болоня, отмениха гол на Консейсао

Ювентус 1:0 Болоня, отмениха гол на Консейсао

  • 19 апр 2026 | 21:45
  • 1880
  • 0
Милан отново не впечатли, но надви любим съперник

Милан отново не впечатли, но надви любим съперник

  • 19 апр 2026 | 17:57
  • 13889
  • 19