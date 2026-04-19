Силен Жасмин Величков с 14 точки, Монца без шансове срещу Тренто за 5-ото място

Младият национал Жасмин Величков и неговият Веро Волей (Монца) загубиха първия си мач от полуфиналите в плейофната фаза за 5-ото място в италианската Суперлига. Воденият от Масимо Екели тим падна като гост на вече бившия шампион Итас (Тренто) с 0:3 (20:25, 17:25, 17:25) в среща, играна тази вечер.

Така Монца изостава в плейофната серия, която се играе до 2 успеха, с 0-1 победи. Вторият двубой между двата тима е в събота (25 април) от 17,00 часа българско време в Монца.

Жасмин Величков изигра много силен мач за Монца и стана най-резултатен с 14 точки (1 блок, 50% ефективност в атака и 64% позитивно посрещане).

Ерик Рьорс пък завърши с 8 точки (1 блок, 41% ефективност в атака и 30% позитивно посрещане - -1).

За домакините от Тренто Тео Форе (1 блок и 54% ефективност в атака - +7) и Жорди Рамон (1 блок, 68% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане - +9) реализираха съответно 16 и 14 точки за победата.

