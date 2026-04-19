  3. Бронзовата медалистка от Световното Дея Пеева се завърна в България

Бронзовата медалистка от Световното Дея Пеева се завърна в България

Бронзовата медалистка от Световното Дея Пеева се завърна в България

Бронзовата медалистка от Световното първенство по таекуондо за юноши и девойки Дея Пеева, както и целият национален отбор взел участие на надпреварата в Ташкент, се завърна днес в България. Дея бе посрещната от председателя на БФТ Слави Бинев, както и от много нейни съотборници от ТК Ахил, и други клубове.

Дея направи нещо историческо, след като успя да се качи на почетната стълбичка грабвайки бронзовото отличие. Представителката на ТК Ахил направи четири категорични победи над състезателки от Бразилия, Беларус, Испания и Франция.

Интересното е, че Дея не загуби нито рунд по пътя към полуфинала. Там тя се изправи срещу световната шампионка от 2024 г. Ванг Чие-Линг от Тайван. Българката загуби първия рунд, но втория стартира успешно. Поради контузия обаче Дея не можа да завърши полуфинала и остана с бронзовия медал.

Другият успех за България бе петото място на Доротея Димитрова в категория до 42 кг.

