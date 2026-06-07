Синякова и Таунсенд са шампионките на "Ролан Гарос"

Чехкинята Катерина Синякова и американката Тейлър Таунсенд спечелиха титлата при двойките жени на "Ролан Гарос".

Във финала те се наложиха с 6:2, 7:5 над Анна Данилина от Казахстан и Александра Крунич от Сърбия.

Двубоят между двете най-високо поставени двойки в схемата на турнира се разви изцяло по вкуса на Синякова и Таунсенд, които успяха да спечелят почти всички важни точки в двубоя.

В първия сет водачките в схемата спечелиха четири поредни гейма в края, за да го вземат с 6:2.

Вторият сет обаче започна по-добре за Данилина и Крунич, които поведоха с 3:0 гейма. Стигна се до изравняване при 4:4, след което Данилина и Крунич имаха два сетбола на сервиса на Таунсенд. Те обаче не успяха да ги реализират, след което Синякова направи пробив в 11-ия гейм, който практически реши срещата.

За 30-годишната Синякова това е 12 титла от турнирите от Големия шлем, 11-а при женските двойки и четвърта от "Ролан Гарос" след 2018, 2021 и 2024 година. Таунсенд пък печели третото си отличие и първо в Париж, като всички са взети заедно със Синякова.

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