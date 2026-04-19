Георги Петров направи Локомотив (Новосибирск) шампион за 6-и път!

Българският специалист Георги Петров записа уникално постижение!

Бившият национал, волейболист и старши треньор на Левски Георги Петров изведе отбора на Локомотив-СШОР (Новосибирск) до шампионската титла в ГЕОТЕК Младежка лига на Русия.

Това е 6-ата титла, до която Георги Петров извежда Локомотив-СШОР (Новосибирск).

Пред пълните трибуни на главната зала в "Локомотив Арена", младите "железничари" от Новосибирск официално триумфираха с титлата, след като се наложиха в пряк двубой над Динамо-ЛО-2 (Сосновий Бор) с 3:2 (19:25, 25:22, 21:25, 25:12, 15:10).

Това бе 9-а поредна победа в 9 мача от финалните турнири за Локомотив и кръг по-рано възпитаниците на Георги Петров триумфираха със златото.

Основна роля за спечелване на златните медали имаха разпределителят Корней Николаев и посрещачът Тимофей Бенкович, които старши треньорът на мъжкия тим на Локомотив Пламен Константинов използваше и по време на двубои от Суперлигата на Русия.

Шампиони през годините:

• Белогорие (Белгород) (2012)

• Динамо (Москва) - (2013, 2017, 2022)

• Факел (Новий Уренгой) (2014, 2023, 2024)

• Газпром-Югра (Сургут) - (2015)

• Самотлор (Нижневартовск) (2016)

• Локомотив (Новосибирск) - (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2025, 2026)