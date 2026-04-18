Емо Костадинов подари на президента на Фенербахче фланелка на ЦСКА 1948

Футболната легенда и спортен директор на ЦСКА 1948 Емил Костадинов беше специален гост на Фенербахче за домакинството на тима срещу Ризеспор. Коща беше посрещнат лично от президента на истанбулския клуб Садетин Саран, който му подари фланелка с номер 11, съобщи "Марица".

Героят от "Парк де Пренс" игра за "фенерите" през сезон 1996/1997 г., когато под ръководството на Себастиао Лазарони тимът участва в групите на Шампионска лига и победи на "Олд Трафорд" Манчестър Юнайтед на Ерик Кантона.

От своя страна Емо връчи на боса на "жълтите канарчета" фланелка на ЦСКА 1948. Заедно с бронзовия медалист от Мондиал'94 на стадиона в Турция беше известният фен на "червените" от Бистрица Теодор Александров – Мистър Кеш.