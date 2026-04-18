Емо Костадинов подари на президента на Фенербахче фланелка на ЦСКА 1948

Футболната легенда и спортен директор на ЦСКА 1948 Емил Костадинов беше специален гост на Фенербахче за домакинството на тима срещу Ризеспор. Коща беше посрещнат лично от президента на истанбулския клуб Садетин Саран, който му подари фланелка с номер 11, съобщи "Марица".

Героят от "Парк де Пренс" игра за "фенерите" през сезон 1996/1997 г., когато под ръководството на Себастиао Лазарони тимът участва в групите на Шампионска лига и победи на "Олд Трафорд" Манчестър Юнайтед на Ерик Кантона.

От своя страна Емо връчи на боса на "жълтите канарчета" фланелка на ЦСКА 1948. Заедно с бронзовия медалист от Мондиал'94 на стадиона в Турция беше известният фен на "червените" от Бистрица Теодор Александров – Мистър Кеш.

Стадионът в Белослав заблестява

Треньорите на Черно море насърчиха деца в училище

Евертон Бала: Усещането след дербито беше като след загуба

Макун се е договорил с турски гранд

Карабельов не игра при ценна победа на Малмьо

„Розите“ убодоха Гигант

Край на сагата: Левски премахна тирето от името на ЦСКА (снимки)

Ясни са дните и часовете на двата сблъсъка между ЦСКА и Левски (пълната плейофна програма)

Евертон Бала: Усещането след дербито беше като след загуба

Защо Джиро д'Италия 2026 в България няма аналог? Отговорите в "Интервюто на Sportal.bg" със Симеон Кичуков

Карлос Насар замина за Европейското

9113 дни по-късно: как възроденият Ковънтри се върна в Премиър лийг

