Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Рибакина отстрани Андреева и е на финал в Щутгарт

Рибакина отстрани Андреева и е на финал в Щутгарт

  • 18 апр 2026 | 20:25
  • 395
  • 0
Рибакина отстрани Андреева и е на финал в Щутгарт

Елена Рибакина се класира за третия си финал през 2026-а година, след като отстрани рускинята Мира Андреева със 7:5, 6:1 на полуфинал на турнира по тенис за жени в Щутгарт. Там тя ще спори с Каролина Мухова (Чехия), която пък се справи в три сета с украинката Елина Свитолина – 6:4, 2:6, 6:4.

Елена Рибакина не напусна корта до почти полунощ в петък след вълнуващата си победа на четвъртфинала над Лейла Фернандес. И ако имаше някаква натрупана умора от тази изтощителна тричасова битка, тя не я показа никакви признаци днес.

Тя правеше правилни преценки още от самото начало на срещата и стигна до успеха за 1 час и 17 минути над 18-годишната тенисистка, достигайки до втория си финал на „Порше Гран При“.

„В първия сет бяхме доста равностойни“, каза Рибакина в интервюто си на корта. „Имах няколко възможности да поведа, но не се възползвах. Но съм щастлива, че в тези важни моменти сервисът ми проработи и останах агресивна. След това във втората част, вече сервисът ми работеше доста по-добре. Така бях по-свободна да удрям, да се намесвам, да играя още по-агресивно“.

29-годишната Каролина Мухова ще спори за втори път през календарната година за титла. Така Мухова постигна успех над Свитолина за първи път в четири срещи и продължава с тази тенденция, след като вчера отстрани Коко Гоф.

Още в началото чехкинята не губи никакво време и с два пробива поведе с 3:0 за 9 минути. Свитолина се затрудни в началото, особено на форхенда си, често изпращайки топката в аут.

Макар и да отстъпи втората част, чехкинята отново заложи на типичния си стил – силен сервис и незабавен спринт към мрежата, което й донесе успеха. Единствено имаше проблеми във втория гейм на втория сет, което се оказа и повратния момент, за да стане 1:1. В края на третата част обаче Мухова показа и концентрация, и прецизност, както и отличен първи сервис.

Следвай ни:

