Франция без големите си звезди през този сезон

Олимпийският шампион Франция ще бъде без някой от най-големите си звезди през този сезон във Волейболната Лига на нациите и за ЕвроВолей 2026. Това стана ясно, след като селекционерът на тима Андреа Джани обяви разширения състав от едва 20 волейболисти за това волейболно лято.

От състава липсват имена като Ървин Нгапет, Бенжамен Тонюти, Жан Патри, Бартелеми Шинениезе, Никола Льо Гоф, Ясин Луати и Женя Гребенников. Джани обясни решението си като заяви, че е разговарял с всички от отсъстващите и всеки един от тях е поискал да си вземе почивка от националния отбор това лято заради натоварените клубни сезони. Италианският специалист допълни, че съставът ще остане същия през цялото време и няма да прави промени.

Все пак, в групата са опитните Антоан Бризар, Тревор Клевено и Стефан Бойер, които ще водят по-младите си съотборници през това лято.

Съставът на Франция за това волейболно лято:

Разпределители:

Антоан Бризар (Осака Блутеон/Япония)

Амир Тизи-Уалу (Модена/Италия)

Томас Жил (Тулуза)

Диагонали:

Тео Форе (Итас Тренто/Италия)

Стефан Бойер (ДжейТект Стингс/Япония)

Нейтън Ферал (Кунео/Италия)

Посрещачи:

Тревор Клевено (Зираатбанк Анкара/Турция)

Матис Ено (Пари Волей)

Илир Ено (Богданка Люблин/Полша)

Антоан Потрон (СКРА Белхатов/Полша)

Тимоте Карле (Уулфдогс Нагоя/Япония)

Томас Пужол (Поатие)

Центрове:

Франсоа Уетц (Пари Волей)

Йорис Седдик (Пиаченца/Италия)

Даниел Ийегбекедо (Пиаченца/Италия)

Океа Маре (Монпелие)

Муса Гуейе (Барком Кажани-Лвов/Полша)

Симон Манин (Поатие)

Либера:

Бенжамен Диез (Падуа/Италия)

Лука Рамон (Тур).