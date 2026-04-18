Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Франция без големите си звезди през този сезон

Франция без големите си звезди през този сезон

  • 18 апр 2026 | 20:09
  • 465
  • 0

Олимпийският шампион Франция ще бъде без някой от най-големите си звезди през този сезон във Волейболната Лига на нациите и за ЕвроВолей 2026. Това стана ясно, след като селекционерът на тима Андреа Джани обяви разширения състав от едва 20 волейболисти за това волейболно лято.

Цигара изхвърли Ървин Нгапет от Фенербахче
Цигара изхвърли Ървин Нгапет от Фенербахче

От състава липсват имена като Ървин Нгапет, Бенжамен Тонюти, Жан Патри, Бартелеми Шинениезе, Никола Льо Гоф, Ясин Луати и Женя Гребенников. Джани обясни решението си като заяви, че е разговарял с всички от отсъстващите и всеки един от тях е поискал да си вземе почивка от националния отбор това лято заради натоварените клубни сезони. Италианският специалист допълни, че съставът ще остане същия през цялото време и няма да прави промени.

Все пак, в групата са опитните Антоан Бризар, Тревор Клевено и Стефан Бойер, които ще водят по-младите си съотборници през това лято.

Съставът на Франция за това волейболно лято:

Разпределители:

Антоан Бризар (Осака Блутеон/Япония)

Амир Тизи-Уалу (Модена/Италия)

Томас Жил (Тулуза)

Диагонали:

Тео Форе (Итас Тренто/Италия)

Стефан Бойер (ДжейТект Стингс/Япония)

Нейтън Ферал (Кунео/Италия)

Посрещачи:

Тревор Клевено (Зираатбанк Анкара/Турция)

Матис Ено (Пари Волей)

Илир Ено (Богданка Люблин/Полша)

Антоан Потрон (СКРА Белхатов/Полша)

Тимоте Карле (Уулфдогс Нагоя/Япония)

Томас Пужол (Поатие)

Центрове:

Франсоа Уетц (Пари Волей)

Йорис Седдик (Пиаченца/Италия)

Даниел Ийегбекедо (Пиаченца/Италия)

Океа Маре (Монпелие)

Муса Гуейе (Барком Кажани-Лвов/Полша)

Симон Манин (Поатие)

Либера:

Бенжамен Диез (Падуа/Италия)

Лука Рамон (Тур).

Следвай ни:

Още от Волейбол

Пиаченца на крачка от трофей в Европа

Пиаченца на крачка от трофей в Европа

  • 18 апр 2026 | 15:35
  • 794
  • 0
Матей Казийски и Цветан Соколов ще играят за бронза в Турция

Матей Казийски и Цветан Соколов ще играят за бронза в Турция

  • 18 апр 2026 | 15:28
  • 1008
  • 0
Фефе Де Джорджи: Няма да разчитам на Микиелето и Джанели в първата част на VNL

Фефе Де Джорджи: Няма да разчитам на Микиелето и Джанели в първата част на VNL

  • 18 апр 2026 | 15:02
  • 1365
  • 0
„Еуросуоле Форум“ е разпродадена за полуфинал №4 Лубе - Верона

„Еуросуоле Форум“ е разпродадена за полуфинал №4 Лубе - Верона

  • 18 апр 2026 | 14:58
  • 564
  • 0
Два автобуса с фенове на Нефтохимик заминаха за Пловдив за решаващия мач с Локомотив Авиа

Два автобуса с фенове на Нефтохимик заминаха за Пловдив за решаващия мач с Локомотив Авиа

  • 18 апр 2026 | 14:37
  • 721
  • 1
Комисията по плажен волейбол обяви спортния календар за новия сезон

Комисията по плажен волейбол обяви спортния календар за новия сезон

  • 18 апр 2026 | 14:31
  • 673
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Нефтохимик удари Локомотив в Пловдив и е на финал в efbet Супер Волей

Нефтохимик удари Локомотив в Пловдив и е на финал в efbet Супер Волей

  • 18 апр 2026 | 20:58
  • 6403
  • 7
Страхотен Алекс Николов изведе Лубе на финал в Италия!

Страхотен Алекс Николов изведе Лубе на финал в Италия!

  • 18 апр 2026 | 20:37
  • 4089
  • 2
Съставите на Челси и Ман Юнайтед, Енцо се завръща за „сините“, любопитно решение на Карик за проблемите в отбрана

Съставите на Челси и Ман Юнайтед, Енцо се завръща за „сините“, любопитно решение на Карик за проблемите в отбрана

  • 18 апр 2026 | 21:09
  • 1492
  • 1
Финалът за Купата на краля: съставите на Атлетико М и Реал Сосиедад

Финалът за Купата на краля: съставите на Атлетико М и Реал Сосиедад

  • 18 апр 2026 | 21:00
  • 1288
  • 0
Ето какво отговориха на Бербатов федерациите за процента държавни пари в бюджетите им

Ето какво отговориха на Бербатов федерациите за процента държавни пари в бюджетите им

  • 18 апр 2026 | 20:05
  • 6419
  • 13
Игор Тиаго пред "Ас": Вечно ще съм благодарен на Лудогорец

Игор Тиаго пред "Ас": Вечно ще съм благодарен на Лудогорец

  • 18 апр 2026 | 15:22
  • 21102
  • 11