  Марта Костюк и Вероника Подрец ще спорят за титлата в Руан

Марта Костюк и Вероника Подрец ще спорят за титлата в Руан

  • 18 апр 2026 | 19:44
Марта Костюк и Вероника Подрец ще спорят за титлата в Руан

Украинка ще бъде победителката на тенис турнира във френския град Руан на клей, след като за финала за класираха представителките на тази страна Марта Костюк и Вероника Подрец.

Кощюк победи германката Татяна Мария с 6:3, 6:0 за точно час игра на корта. Украинката проби два пъти съперничката си в първия сет, а във втория не й позволи дори да спечели гейм. Костюк, която е водачка в схемата на турнира, ще има възможност да спечели втората си титла на сингъл след тази в Остин, Тексас, през 2023 година.

19-годишната Вероника Подрец, която е под номер 209 в ранглистата на УТА, стигна до първи голям финал в кариерата си без игра, тъй като в полуфиналния мач срещу нея се оттегли румънката Сорана Кърстя, която бе изявен фаворит в срещата.

