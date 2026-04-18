Андрей Рубльов и Артюр Фис са на финал в Барселона

Руснакът Андрей Рубльов и французинът Артюр Фис ще играят за титлата на тенис турнира на клей в Барселона, който е награден фонд малко над 3 милиона евро.

Рубльов победи в три сета сърбина Хамад Меджедович след 3:6, 6:2, 6:2. Рубльов изоставаше след първия сет, в който допусна един пробив, което бе достатъчно за успеха на младия сърбин. В следващите части обаче Рубльов четири пъти успя да пробие съперника си и така си осигури двубой за титлата в испанския град.

В другия полуфинал Артюр Фис също успя да направи обрат срещу испанеца Рафаел Ходар след оспорвана среща - 3:6, 6:3, 6:2. Фис имаше нужда от един сет да настрои играта си срещу представителя на домакините. Втората част бе много оспорвана, но Фис направи пробив за 5:3, след което изравни резултата. Той се възползва от инерцията си и бе безупречен в третия сет, в който два пъти взе подаването на Ходар. Фис бе много по-агресивният играч, като записа 28 печеливши удара срещу 11 за испанеца.

Андрей Рубльов има до момента 17 титли на сингъл в кариерата си, въпреки че напоследък не е убедителен и изпадна от Топ 10. Артюр Фис ще се бори общо за четвъртия си трофей на турнира в Барселона.