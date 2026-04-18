  3. Андрей Рубльов и Артюр Фис са на финал в Барселона

Руснакът Андрей Рубльов и французинът Артюр Фис ще играят за титлата на тенис турнира на клей в Барселона, който е награден фонд малко над 3 милиона евро.

Рубльов победи в три сета сърбина Хамад Меджедович след 3:6, 6:2, 6:2. Рубльов изоставаше след първия сет, в който допусна един пробив, което бе достатъчно за успеха на младия сърбин. В следващите части обаче Рубльов четири пъти успя да пробие съперника си и така си осигури двубой за титлата в испанския град.

В другия полуфинал Артюр Фис също успя да направи обрат срещу испанеца Рафаел Ходар след оспорвана среща - 3:6, 6:3, 6:2. Фис имаше нужда от един сет да настрои играта си срещу представителя на домакините. Втората част бе много оспорвана, но Фис направи пробив за 5:3, след което изравни резултата. Той се възползва от инерцията си и бе безупречен в третия сет, в който два пъти взе подаването на Ходар. Фис бе много по-агресивният играч, като записа 28 печеливши удара срещу 11 за испанеца.

Андрей Рубльов има до момента 17 титли на сингъл в кариерата си, въпреки че напоследък не е убедителен и изпадна от Топ 10. Артюр Фис ще се бори общо за четвъртия си трофей на турнира в Барселона.

Ива Иванова е финалистка в Монастир

Ива Иванова е финалистка в Монастир

  • 18 апр 2026 | 15:15
  • 1190
  • 0
Рибакина спечели оспорван мач за място на полуфиналите

Рибакина спечели оспорван мач за място на полуфиналите

  • 18 апр 2026 | 09:29
  • 1451
  • 5
Шампионка от "Уимбълдън" рискува тежко наказание, защото не отворила вратата от страх

Шампионка от "Уимбълдън" рискува тежко наказание, защото не отворила вратата от страх

  • 18 апр 2026 | 09:06
  • 5926
  • 4
Водачката в схемата Марта Костюк се класира за полуфиналите в Руан

Водачката в схемата Марта Костюк се класира за полуфиналите в Руан

  • 18 апр 2026 | 00:48
  • 1310
  • 0
Ига Швьонтек и Коко Гоф отпаднаха на четвъртфиналите в Щутгарт

Ига Швьонтек и Коко Гоф отпаднаха на четвъртфиналите в Щутгарт

  • 17 апр 2026 | 22:16
  • 1944
  • 2
Андрей Рубльов и Артур Фис влязоха в топ 4 на турнира в Барселона

Андрей Рубльов и Артур Фис влязоха в топ 4 на турнира в Барселона

  • 17 апр 2026 | 21:46
  • 1005
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Решаващ полуфинал №5: Локомотив 0:1 Нефтохимик! Следете мача ТУК!

Решаващ полуфинал №5: Локомотив 0:1 Нефтохимик! Следете мача ТУК!

  • 18 апр 2026 | 19:26
  • 1561
  • 0
Край на сагата: Левски премахна тирето от името на ЦСКА (снимки)

Край на сагата: Левски премахна тирето от името на ЦСКА (снимки)

  • 18 апр 2026 | 12:39
  • 41291
  • 144
Ясни са дните и часовете на двата сблъсъка между ЦСКА и Левски (пълната плейофна програма)

Ясни са дните и часовете на двата сблъсъка между ЦСКА и Левски (пълната плейофна програма)

  • 18 апр 2026 | 11:26
  • 42233
  • 24
Игор Тиаго пред "Ас": Вечно ще съм благодарен на Лудогорец

Игор Тиаго пред "Ас": Вечно ще съм благодарен на Лудогорец

  • 18 апр 2026 | 15:22
  • 16611
  • 9
Евертон Бала: Усещането след дербито беше като след загуба

Евертон Бала: Усещането след дербито беше като след загуба

  • 18 апр 2026 | 08:00
  • 17319
  • 28
Защо Джиро д'Италия 2026 в България няма аналог? Отговорите в "Интервюто на Sportal.bg" със Симеон Кичуков

Защо Джиро д'Италия 2026 в България няма аналог? Отговорите в "Интервюто на Sportal.bg" със Симеон Кичуков

  • 18 апр 2026 | 12:00
  • 8397
  • 1