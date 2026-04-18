Стилияна Николова с бронз в многобоя и ще играе на всичките 4 финала на Световната купа в Баку

Стилияна Николова спечели бронзов медал в многобоя и ще играе на всичките четири финала на отделните уреди Световната купа по художествена гимнастика в Баку (Азербайджан).

Световната и европейска вицешампионка от миналата година изигра силен многобой и завърши трета с актив от 114.050 точки. Възпитаничката на Валентина Иванова демонстрира висока класа на всички уреди, като даде първи по сила резултат на обръч - 29.800 точки (трудност 13.900; артистичност 8.100; изпълнение 7.800), както и първи по сила резултат на топка - 28.750 (12.900; 8.050; 7.800). Българката се нареди седма на бухалки с 28.000 (12.900; 7.950; 7.150) и пета на лента с 27.500 (12.100; 7.850; 7.550), с което си осигури участие във финалите и на четирите уреда утре.

Втората родна представителка Ева Брезалиева се класира на 21-а позиция в многобоя със 103.150 точки. Грацията, водена от Бранимира Маркова, е 14-а на обръч с 26.650 (12.400; 7.250; 7.050), зае 27-а позиция на топка с 24.550 (10.600; 7.500; 6.450), 17-а на бухалки с 27.050 (11.800; 7.800; 7.450) и 27-а на лента с 24.900 (11.100; 7.550; 6.550). Въпреки колебанията, Брезалиева показа характер и потенциал.

Шампионка в многобоя стана представителката на Украйна Таисия Онофричук със 115.650 точки, със сребро се окичи олимпийската и световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия) със 114.750.

В надпреварата при жените участваха 81 гимнастички.

Съдия за България в индивидуалната надпревара е Филипа Филипова, която беше част от панела за изпълнение на лента.

Финалите на отделните уреди са в неделя.

По-късно днес Световната купа по художествена гимнастика в Баку продължава с изпълненията при ансамблите с участието на България.