Марк Михайлов: По пътя към големия волейбол

Марк Михайлов е от младите волейболисти, при които талантът върви ръка за ръка със силен характер, правилна среда и ясна визия за бъдещето. Роден в семейство, в което волейболът е начин на живот, той изминава пътя от съмненията в ранните години до утвърждаването си като един от обещаващите състезатели в мъжкия ни волейбол.

Всичко започва през 2015 година, когато 9-годишният Марк попада в залата и на живо преживява един от най-емоционалните мачове в историята на българския волейбол — полуфинала на Европейското първенство срещу Франция. Това не е просто двубой, а истински спектакъл, изпълнен с драматични обрати, напрежение до последната точка и атмосфера, която трудно може да се опише с думи.

“Спомням си много ясно този мач — водехме с 2:0, бяхме толкова близо до победата, а накрая загубихме с 3:2. Но това, което най-силно остана в мен, беше атмосферата в залата — шумът, емоцията, начинът, по който хората подкрепяха отбора… този адреналин, който се усещаше навсякъде. Точно това ме запали и ме накара да обикна волейбола“, разказва Михайлов.

За едно дете това преживяване се превръща в нещо много повече от спомен — то е първата истинска среща с магията на големия спорт. Близостта до игрището, енергията на публиката и емоцията на състезателите създават усещане, което не може да бъде заменено с нищо друго.

От този момент нататък волейболът престава да бъде просто игра или детско увлечение. Той постепенно се превръща в мечта, цел и посока, която Марк започва да следва съзнателно.

Именно тази първа искра поставя основите не само на любовта му към играта, но и на начина, по който се изгражда като състезател.

Универсалност и самокритичност

Днес Михайлов описва себе си като универсален играч. И това определение има напълно конкретно обяснение. По позиция той е диагонал, а същевременно притежава качества, които му позволяват да се адаптира и като посрещач — комбинация, която го прави изключително ценен и модерен профил за съвременния волейбол.

“Това, което най-много ме определя като играч в момента, е че мога да бъда полезен на повече от един пост. Играя като диагонал, но се справям добре и като посрещач — това ми дава повече възможности, но и по-голяма отговорност”, обяснява Марк.

Въпреки тази гъвкавост, той е напълно наясно, че развитието му продължава.

“Знам, че като диагонал от мен се очаква да бъда по-агресивен в атака и точно това е нещото, върху което работя най-много в момента. Искам да вдигна нивото си именно там. Смятам, че ментално вече подхождам към играта като професионалист — имам нужната настройка и отношение. Но все още трябва да изградя повече търпение и дисциплина — както в определени игрови ситуации, така и в тренировъчния процес”, допълва той.

Интересен е и контрастът между това, което хората виждат, и това, което самият той усеща.

“Често хората ме възприемат като уверен и спокоен на терена, като играч, който не се притеснява от напрежението. Аз обаче съм много по-критичен към себе си. Постоянно анализирам играта си и търся какво мога да подобря — дори когато съм направил добър мач. Отстрани може да изглеждам уверен, но вътрешно винаги се стремя да ставам по-добър и да коригирам пропуските си”, признава Михайлов.

Именно тази вътрешна самокритичност оформя профила му на състезател, който не се ограничава да следва изискванията на играта, а постоянно търси как да ги надгражда. В основата на този подход стоят не само личните му амбиции, но и средата, която от ранна възраст го изгражда като човек и спортист.

Волейболът като наследство и личен избор

В семейството на Марк Михайлов волейболът не е просто спорт — той е начин на живот, дълбоко вплетен в ежедневието и ценностите, с които той израства.

“Волейболът наистина е живот в моето семейство — това е нещо, с което съм израснал и което винаги е било около мен”, казва той.

Дядо му, проф. Димитър Михайлов, има дълбока и значима роля в българския волейбол — първо като състезател на Миньор Перник, а по-късно като треньор и изявен преподавател в Националната спортна академия “Васил Левски”, където достига до позицията заместник-ректор. Освен академичната си дейност, той е активен и в управлението на спорта като член на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол и председател на Треньорския съвет.

Баща му, Максим Михайлов, не е бил състезател, но професионалната му кариера е изцяло посветена на волейбола — като кинезитерапевт на мъжкия национален отбор на България в периода 1997–2006 г. и вече повече от три десетилетия като част от щаба на мъжкия отбор на ЦСКА.

Въпреки тази сериозна семейна основа, Марк подчертава, че изборът му да тръгне по този път не е бил продиктуван отвън, а е дошъл напълно естествено.

“До момента, в който не започнах да тренирам волейбол, изобщо не съм усещал това да ми влияе. Може би съм бил твърде малък, за да го осъзная — за мен това просто беше част от средата, в която живея”, разказва той.

Още по-важно за него е, че никога не е възприемал семейната история като тежест или задължение.

“Винаги съм си казвал, че това, което правя и градя, е изцяло мое. Не съм чувствал тежест заради името на дядо ми или баща ми — напротив, по-скоро е приятно, когато виждам, че хората в тази среда ме познават от малък”, споделя Михайлов.

Въпреки че върви по свой собствен път, ясно осъзнава колко ценна е подкрепата, която получава от семейството си.

“Смятам, че моят път е различен и не се вглеждам в техните кариери. Но винаги, когато имам нужда, те ми дават правилните насоки и съвети — това е нещо, което много ми помага. След мач почти винаги се чувам с родителите си. Баща ми е много критичен към представянето ми — казва ми нещата директно и без заобикалки, но в същото време винаги ме успокоява след труден мач и ми вдъхва увереност за следващия. Майка ми също ми дава огромна подкрепа — тя е човекът, който винаги ме държи стабилен емоционално”, разказва Марк.

Тази стабилна основа извън игрището намира своето естествено продължение в средата, в която Михайлов прави първите си реални стъпки във волейбола.

Там, където започва истинското израстване

Волейболната академия Стойчев-Казийски има ключова роля в развитието му и се превръща в основата, върху която той изгражда себе си като състезател. Именно там започва неговият път във волейбола през сезон 2015/2016.

“Пътят ми в Академията започна още в ранните ми години и беше една от най-важните стъпки за мен. Там изградих основите — както технически, така и като отношение към спорта. Научих се на дисциплина, на постоянство и най-вече на това колко труд е необходим, за да се развиваш”, разказва Марк.

Но този период далеч не е бил лесен. Именно тогава той се сблъсква с първите сериозни съмнения, които го поставят пред избор.

“Имаше момент, в който много хора ми казваха, че нямам потенциал и достатъчен ръст, че изоставам технически. На 14–15 години дори нямах ясен пост, на който да играя. Това беше труден период — за кратко загубих увереност и започнах да се питам дали има смисъл да продължавам”, признава той.

Вместо да се откаже, Марк избира да се довери на процеса и да потърси отговорите в собственото си развитие.

“Опитах се да погледна реално на себе си и осъзнах, че ръстът ще дойде с времето, а техниката ми вече е добра основа. Това ми даде увереност да продължа и да работя още повече. Там се научих да се боря и да не се задоволявам с постигнатото. Освен това голяма част от най-близките ми приятели са именно от Академията, което също е много важно за мен”, казва Михайлов.

Именно там се изгражда характерът му — нещо, което по-късно се оказва решаващо в прехода към мъжкия волейбол.

“Усетих, че съм част от мъжкия волейбол, когато започнах да получавам доверие и реални минути срещу по-опитни играчи. Там всичко е на по-високо ниво. В началото имах респект, но с времето започнах да усещам, че мога да се конкурирам и да бъда полезен”, обяснява той.

Най-голямото предизвикателство се оказва не толкова физическо, колкото игрово и ментално.

“Трудно беше да свикна с начина, по който по-опитните играчи четат играта — при тях всичко се случва по-бързо и по-умно. Тези мачове ме научиха колко са важни концентрацията, търпението и правилните решения във всяка точка”, казва Михайлов.

С този опит зад гърба си следващата стъпка идва естествено — шансът да се докаже на по-високо ниво.

Когато шансът срещне готовността

Периодът в ЦСКА София бележи следващата важна крачка — моментът, в който подготовката среща реалната възможност.

“Когато ръстът дойде и вече бях подготвен технически, преминаването ми в клуба на ЦСКА през 2022 година беше голям шанс за мен. Получих възможност да играя и се постарах да се възползвам максимално. Да носиш екипа на ЦСКА е огромна чест. Това е клуб с изключителна история и традиции, и за мен беше гордост да бъда част от него”, разказва той.

След този етап идват двата сезона в Монтана Волей — период, в който той започва да се утвърждава на по-високо ниво.

“Тези два сезона в Монтана бяха много важни за развитието ми. Получих шанс да играя редовно и да трупам опит. Станах по-постоянен и уверен, започнах да взимам по-добри решения в трудни ситуации. Освен това израснах и тактически — започнах по-добре да чета играта и да се адаптирам спрямо съперника”, обяснява той.

Днес той вече гледа на напрежението като на част от играта, която умее да контролира.

“Напрежение винаги има, но се научих да се справям с него и да не му позволявам да влияе на играта ми. Дори когато нещата не вървят, се опитвам да успокоя съотборниците си, въпреки че съм един от най-младите на игрището“, казва той.

Погледът му е насочен напред — към развитие и следващи стъпки.

“В момента най-много работа изисква нападението ми от зона четири — това е елементът, върху който съм се фокусирал. Чувствам се добре в Монтана, но съм отворен към нови възможности, когато дойде правилният момент. Най-важното за мен е да продължа да се развивам”, завършва Михайлов.

Така трудностите, съмненията и натрупаният опит се превръщат в здрава основа, върху която Марк постепенно изгражда своята идентичност като състезател.

След този етап от развитието му идва и следващата цел — място в националния отбор.

Националният отбор: следващата цел

Първата повиквателна за националния отбор е един от онези моменти, които остават завинаги в съзнанието на всеки спортист. За Михайлов това е признание за положения труд и първа реална крачка към най-високото ниво.

“Първата повиквателна беше много специален момент за мен — нещо, за което съм работил дълго време. Приемам го като награда за усилията, които съм вложил през годините. Усещането е трудно да се опише — смесица от гордост, вълнение и отговорност. Да представляваш България е чест и те мотивира да даваш най-доброто от себе си”, разказва Марк.

Пътят му през различните възрастови групи е постепенен, но съпътстван от сериозни изисквания и адаптация.

“С всяка следваща възрастова група нивото се вдигаше — както физически, така и като темпо и изисквания. Често играех за две възрастови групи едновременно, което ме принуди да се адаптирам бързо и да работя още по-здраво“, обяснява Михайлов.

Конкуренцията на неговия пост е сериозна, но той я приема като неизменна част от развитието.

“Конкуренцията е нещо много важно — тя ти помага да разбереш къде се намираш и те кара да продължаваш да работиш. Аз се опитвам да се боря за мястото си с постоянство, работа и професионално отношение във всяка тренировка. Знам, че нищо не се дава наготово и не разчитам на протекции — искам да заслужа доверието с представянето си”, казва той.

Въпреки че вече усеща, че е направил крачка напред, Марк остава здраво стъпил на земята.

“Мисля, че съм спечелил определено доверие, но във волейбола няма място за отпускане. Всеки ден трябва да се доказваш — както в тренировките, така и в мачовете. За мен това е нормална част от спорта и допълнителна мотивация да продължавам да се развивам. Целта ми не е просто да съм част от състава, а да бъда постоянен и наистина полезен за отбора”, завършва Михайлов.

Всичко това естествено води и до по-широкия въпрос — как вижда себе си в бъдеще.

Поглед напред: амбиция без граници

Михайлов е от онези състезатели, които ясно знаят накъде вървят и какво искат да постигнат. Въпреки младата си възраст, той вече има изградена визия за развитието си и целите, които си поставя — мислейки не само за следващия сезон, а за целия си път в спорта.

“След няколко години се виждам като много по-зрял и утвърден състезател, който играе на високо ниво и има постоянство в представянето си. Целта ми е да се реализирам в силно първенство в чужбина и да продължа да се доказвам на международно ниво. Искам да доминирам в играта си и да налагам присъствието си на терена, да радвам феновете и да бъда пример — вярвам, че с труд и постоянство мога да постигна това”, казва Михайлов.

Но освен амбицията и професионалните цели остава нещо по-важно — начинът, по който иска да бъде запомнен.

“Искам да оставя следа като човек и състезател, който винаги е давал максимума от себе си и никога не се е отказвал, независимо от трудностите. За мен е важно да ме запомнят не само с играта, но и с характера, отношението и уважението към отбора и спорта. Ако успея да вдъхновя по-младите да тръгнат по този път, това ще бъде най-голямото удовлетворение за мен”, казва Михайлов.

Именно тук се крие същността на пътя му. Не само в таланта, а в постоянството, характера и ясното съзнание какъв иска да бъде — на терена и извън него. А ако досегашният му път е показателен, най-доброто за него тепърва предстои.

Катерина Морси, BGvolleyball.com