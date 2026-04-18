Иво Иванов се пребори за седмо място на Евро'26 по джудо

Ивайло Иванов завърши на седмо място в категория до 90 килограма на Европейското първенство по джудо за мъже и жени в Тбилиси (Грузия).

31-годишният българин изигра пет срещи като постигна три победи и две поражения. Първо той надделя над 23-годишния беларусин Андрей Шимбалиу с "юко", след това над Адам Копецки (Чехия) с "ипон", а в третата си среща спечели с "вадзари" срещу Иса Нашчо (Австрия).

На четвъртфиналите Иванов загуби от бившия световен шампион Лука Майсурадзе (Грузия) с "ипон", а на репешажите отстъпи с "вадзари" пред французина Максим-Гаел Нгаяп Амбу, отборен олимпийски шампион и бронзов медалист в индивидуалното състезание на Игрите в Париж 2024.

Останалите четирима българи не успяха да стигнат до битки за отличията. В същата категория до 90 кг Мариян Палев победи Аарон Родригес Сантамария с "юко" и загуби от Немяня Майдов (Сърбия) с "ипон".

При 81-килограмовите Георги Граматиков има победа и загуба. Той надделя над чеха Петр Млади с две "вадзари" и загуби от Зелим Цкаев (Азербайджан) с "ипон".

В същата категория Христо Вълков допусна поражение с "ипон" от белгиеца Матиас Касе, бронзов медалист от миналия сезон и девети в ранглистата в категорията.

При жените Надие Жаафар загуби с "ипон" от опитната гъркиня Елисавет Телциду, десета в световната ранглиста, призьорка от турнири за Големия шлем.

Утре на татамито излизат още двама българи - Ирина Железарска (над 78 кг) и Борис Георгиев (100 кг). Железарска стартира с двубой срещу полякинята Кинга Волшчак, а Георгиев - срещу Панкрат Сурба (Беларус).