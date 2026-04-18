Алекс Николов: Очаква ни тежка битка в изключително гореща атмосфера!

Българският национал Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) са само на една победа от класиране за финала в италианската Суперлига. „Бианкоросите“ посрещат Рана Верона в четвъртия мач от полуфиналната серия, който ще се играе днес от 19:00 часа в „Еуросуоле Форум“, разпродаден до последното място още в средата на седмицата.

Лубе обърна серията и държи инициативата

„Еуросуоле Форум“ е разпродадена за полуфинал №4 Лубе - Верона

След колебливото начало на полуфинала, тимът от Чивитанова намери своя ритъм и стигна до две последователни победи във втората и третата среща, за да поведе с 2-1 в серията срещу Верона. Така съставът, воден от Джанпаоло Медей, си осигури първи мачбол за достигане до финала, където вече очаква Сър Суса Вим Перуджа.

Българският посрещач коментира ситуацията пред официалния сайт на клуба, като подчерта значимостта на предстоящия сблъсък:

„Играл съм много важни мачове в кариерата си, но ако трябва да направя класация, бих поставил много високо четвъртата среща от тази полуфинална серия срещу Верона. За мен и съотборниците ми това е изключително важен двубой. Адреналинът ще се усеща във въздуха.“

„След като изоставахме в началото на серията, успяхме да я обърнем с 2 поредни победи във втората и третата среща, което прехвърли напрежението върху Верона.“

Николов акцентира и върху емоционалния заряд в играта на Лубе:

„В напрегнатите моменти под мрежата Лубе се разпалва още повече. Особено в нашата зала играем по-добре, когато сме напълно въвлечени и преживяваме мачовете с максимална емоция. Тук е трудно за всеки съперник, когато сме уверени и решителни.“

Публиката – ключов фактор

Залата ще бъде пълна до краен предел, а подкрепата на феновете може да се окаже решаваща:

„Очаква ни тежка битка в изключително гореща атмосфера. Отдавна не сме играли пред пълна зала и това ни дава допълнителен ентусиазъм. Готови сме напълно.“

Според българина именно началният удар ще има ключова роля:

„От техническа гледна точка качеството на сервиса отново ще бъде решаващо за развитието на мача.“

Агресивният сервис вече донесе сериозно предимство на Лубе в последните два двубоя и остава основен инструмент за натиск върху посрещането на Верона. Лубе влиза в срещата с аванс от 2-1 и възможност да затвори серията пред собствена публика. Верона обаче вече показа, че може да отговори и да удължи битката до решаващ пети мач. Сблъсъкът обещава високо напрежение, а както подчерта и Алекс Николов – всичко ще се реши в детайлите.