Два автобуса с фенове на Нефтохимик заминаха за Пловдив за решаващия мач с Локомотив Авиа

Два автобуса с близо 100 фенове на ВК Нефтохимик 2010 поеха към Пловдив за днешния решителен пети мач от полуфиналните плейофи на мъжкото волейболно първенство на България с Локомотив Авиа, съобщиха от бургаския клуб.

Пътят с единия автобус се пое от Община Бургас, а билетите за мача се плащат от адвокат Пламен Дотов, партньор на клуба. Пътят и билетите за мача на привържениците в другия автобус се поемат от собственика на "Бургас Инвест" Владимир Николов.

Кой ще е вторият финалист в efbet Супер Волей?

Серията е 2-2 победи - който спечели днес в мача от 19:00 в залата на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", се класира за финалите за титлата с Левски.