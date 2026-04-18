  3. Два автобуса с фенове на Нефтохимик заминаха за Пловдив за решаващия мач с Локомотив Авиа

Два автобуса с фенове на Нефтохимик заминаха за Пловдив за решаващия мач с Локомотив Авиа

  • 18 апр 2026 | 14:37
Два автобуса с близо 100 фенове на ВК Нефтохимик 2010 поеха към Пловдив за днешния решителен пети мач от полуфиналните плейофи на мъжкото волейболно първенство на България с Локомотив Авиа, съобщиха от бургаския клуб.

Пътят с единия автобус се пое от Община Бургас, а билетите за мача се плащат от адвокат Пламен Дотов, партньор на клуба. Пътят и билетите за мача на привържениците в другия автобус се поемат от собственика на "Бургас Инвест" Владимир Николов.

Кой ще е вторият финалист в efbet Супер Волей?
Кой ще е вторият финалист в efbet Супер Волей?

Серията е 2-2 победи - който спечели днес в мача от 19:00 в залата на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", се класира за финалите за титлата с Левски.

Пиаченца на крачка от трофей в Европа

Матей Казийски и Цветан Соколов ще играят за бронза в Турция

Фефе Де Джорджи: Няма да разчитам на Микиелето и Джанели в първата част на VNL

„Еуросуоле Форум“ е разпродадена за полуфинал №4 Лубе - Верона

Комисията по плажен волейбол обяви спортния календар за новия сезон

Кой ще е вторият финалист в efbet Супер Волей?

Кой ще е вторият финалист в efbet Супер Волей?

Край на сагата: Левски премахна тирето от името на ЦСКА (снимки)

Ясни са дните и часовете на двата сблъсъка между ЦСКА и Левски (пълната плейофна програма)

Игор Тиаго пред "Ас": Вечно ще съм благодарен на Лудогорец

Евертон Бала: Усещането след дербито беше като след загуба

Защо Джиро д'Италия 2026 в България няма аналог? Отговорите в "Интервюто на Sportal.bg" със Симеон Кичуков

9113 дни по-късно: как възроденият Ковънтри се върна в Премиър лийг

