Тежка контузия за италиански национал

Нападателят на Ал Кадисия Матео Ретеги ще пропусне останалата част от сезона поради фрактура на крака, обяви клубът от Саудитската Про Лига, нанасяйки сериозен удар върху опита им да се класират за елитния турнир на Шампионската лига на Азия за следващия сезон.

Италианският национал, който е отбелязал 11 гола в 28 мача, се контузи, след като отбеляза и направи асистенция при равенство 2:2 с Ал Шабаб във вторник.

„Медицинските прегледи потвърдиха, че Матео Ретеги е получил фрактура на тибиален мускул“, публикува Ал Кадсия в платформата X.

Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

„Той ще се подложи на операция през следващите дни и ще бъде извън игра до края на сезона“, добави клубът.

26-годишният Ретеги, който е роден в Аржентина, е отбелязал 16 гола в 28 мача от Саудитска Премиер Лига този сезон. Той беше част от националния отбор на Италия, който загуби от Босна и Херцеговина във финала на плейофите за Световното първенство през 2026 г. миналия месец.

Отборът на Брендън Роджърс Ал Кадисия е четвърти с 62 точки от 29 мача, на четири точки зад Ал Ахли, който има мач по-малко. Първите три отбора ще се класират за елитната част на Шампионската лига през следващия сезон.

Снимки: Imago