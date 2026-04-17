Очаквайте в 17:30 Жребий за плейофите в efbet Лига
  Контузиите отново победиха Новак, сърбинът отказа и "Мастърс"-а в Мадрид

  17 апр 2026 | 16:05
Сръбската тенис легенда Новак Джокович все още се бори с проблемите с контузии, които го принудиха да пропусне последните турнири от сериите “Мастърс” в Маями и Монте Карло, и потвърди, че няма да играе и в Мадрид следващата седмица, една от последните надпревари преди турнира от Големия шлем “Ролан Гарос”.

Новак Джокович с изявление, което разтревожи феновете му
„За съжаление, няма да мога да участвам в турнира в Мадрид тази година. Продължавам възстановяването си, за да се завърна възможно най-скоро. Ще се видим скоро“, написа той в профилите си в социалните мрежи.

38-годишният сърбин загуби от Карлос Алкарас на финала на Откритото първенство на Австралия през февруари и от Джак Дрейпър в четвъртия кръг на Индиън Уелс миналия месец, преди да се оттегли от Маями поради травма на дясното рамо.

24-кратният шампион от Големия шлем след това пропусна Мастърса в Монте Карло миналата седмица, преди да пристигне в Испания, за да започне подготовка за турнира в Мадрид, който ще се проведе от 22 април до 3 май. В последствие той обяви, че няма да участва в надпреварата.

Жребият за Мадрид ще се проведе в понеделник. Джокович ще се стреми към рекордна 25-та титла от Големия шлем, когато "Ролан Гарос" започне на 24 май.

