Бивш съотборник на ЛеБрон обясни защо Майкъл Джордан е по-велик от Джеймс

Марио Чалмърс, бивш съотборник на ЛеБрон Джеймс в отбора на Маями Хийт, изрази смело мнение защо ЛеБрон никога няма да успее да надмине Майкъл Джордан в дебата за най-великия играч на всички времена.

Според бившия гард Чалмърс, когато се сравняват двама от най-великите баскетболисти в историята, Джордан притежава едно качество, което наистина го отличава от ЛеБрон.

ЛеБрон Джеймс очаква с нетърпение да играе със сина си Брони в плейофите на НБА

"За мен, аз искам играча, който желае да изпълни този последен изстрел, който винаги се справя отлично в тези последни моменти. Така че, независимо дали съм в отбора или не, искам този играч да стреля. Не казвам, че Брон не би го направил или не го е правил, но Джордан просто има тази аура", заяви Чалмърс в подкаста Run It Back.

На 41-годишна възраст ЛеБрон Джеймс е циментирал своето наследство като един от най-великите играчи в историята, ако не и най-великият.

Той е спечелил четири шампионски титли в НБА, четири награди за най-полезен играч на редовния сезон и четири за най-полезен играч на Финалите. Освен това, той е номер едно в историята по отбелязани точки и изиграни мачове, наред с много други постижения, определящи неговото величие.

