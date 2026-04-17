Аржентинската асоциация не приема обвиненията, от които потърпевш е и Меси

Аржентинската футболна асоциация (АФА) отхвърли твърденията на американската промоутърска компания VID, която заведе дело срещу организацията заради неучастието на Лионел Меси в проверка срещу Венецуела, съобщи TMZ Sports.

Преди два дни VID обяви, че завела многомилионен иск срещу AFA и Меси за щети, причинени в резултат на неучастието на аржентинеца в контролата срещу Венецуела (1:0), който се проведе на 11 октомври в Маями.

„АФА е изпълнила изцяло задълженията си по съответните споразумения, включително осигуряването на участието на националния отбор на Аржентина в двата мача, насрочени за октомври 2025 година. Съответните договори, ведомости за заплати и кореспонденция могат да бъдат представени в съда“, заяви представител на асоциацията, цитиран от БТА.