Родните джудисти не успяха да стигнат до отличията във втория ден на Европейското в Тбилиси

Българските състезатели не успяха да стигнат до отличията във втория ден на Европейското първенство по джудо за мъже и жени в Тбилиси, Грузия.

При жените в категория до 57 килограма Снежана Граматикова победи на старта Даниела Ткачи (Молдова) с "ипон", след което загуби от Марта Фауаз (Франция) с "вадзари".

При 63-килограмовите Йоана Манова надделя с "юко" над финландката Луна-Лумия Сиекула, европейска шампионка до 23 години, но във втория си двубой отстъпи пред Манон Декетер (Франция) с "ипон".

При мъжете Марк Христов (73 кг) претърпя поражение 20-годишния Урх Огризек (Словакия) с "юко".

В същата категория Виктор Скерлев победи с "вадзари" Йоан Дзитак (Румъния), европейски шампион до 23 г. и трети на европейската купа в София тази година, на която българинът стана шампион. Във втория кръг Скерлев отстъпи пред Дардан Цена (Косово) с "ипон".

Утре предстои участието на още петима българи - Надие Жаафар (70 кг), Георги Граматиков и Христо Вълков (81 кг), Ивайло Иванов и Мариян Палев (90 кг).