Спас Делев с награда за №1 на кръга след силните си изяви с екипа на Локомотив (София)
  • 17 апр 2026 | 13:20
Родните джудисти не успяха да стигнат до отличията във втория ден на Европейското в Тбилиси

Българските състезатели не успяха да стигнат до отличията във втория ден на Европейското първенство по джудо за мъже и жени в Тбилиси, Грузия.

При жените в категория до 57 килограма Снежана Граматикова победи на старта Даниела Ткачи (Молдова) с "ипон", след което загуби от Марта Фауаз (Франция) с "вадзари".

При 63-килограмовите Йоана Манова надделя с "юко" над финландката Луна-Лумия Сиекула, европейска шампионка до 23 години, но във втория си двубой отстъпи пред Манон Декетер (Франция) с "ипон".

При мъжете Марк Христов (73 кг) претърпя поражение 20-годишния Урх Огризек (Словакия) с "юко".

В същата категория Виктор Скерлев победи с "вадзари" Йоан Дзитак (Румъния), европейски шампион до 23 г. и трети на европейската купа в София тази година, на която българинът стана шампион. Във втория кръг Скерлев отстъпи пред Дардан Цена (Косово) с "ипон".

Утре предстои участието на още петима българи - Надие Жаафар (70 кг), Георги Граматиков и Христо Вълков (81 кг), Ивайло Иванов и Мариян Палев (90 кг).

Отборите на Ботев 93 и Левски са №1 при класиците сред децата

Загуби за българите на старта на Европейското по джудо

Верхувен обясни защо "заслужава" битката с Усик

Двама българи в действие на първия ден от Европейското по джудо

Тайсън Фюри и Антъни Джошуа са близо до договор

Добра вечер за Фюри, още по-добра за Джошуа

Награждават Спас Делев за футболист №1

ЦСКА с ясна цел през следващия сезон, ще я гони с български "звезди"

Очаквайте на живо! Жребият за плейофите на efbet Лига

Кой ще е съперникът на Везенков и компания в плейофите - ето всички възможни варианти

Нови четири срещи във Втора лига днес

Големи въпросителни на финалната права от редовния сезон на Евролигата

