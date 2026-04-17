Мбапе в Шампионската лига: Десет сезона, 70 гола и все още без мечтания трофей

Килиан Мбапе, който според мнозина в момента най-добрият футболист в света, за пореден път остава без мечтания трофей в Шампионската лига. Когато през сезон 2016/17 се появи голобрадото 18-годишно момче в червено-белия екип на Монако, стана ясно, че футболът се е сдобил нов претендент за трона.

За първи път Мбапе се заяви като една от големите бъдещи звезди на Шампионската лига в 1/4-финалния сблъсък между Монако и Манчестър Сити, когато монегаските с общ резултат 6:6, благодарение на гол на чужд терен, който тогава все още беше актуално правило, елиминираха "гражданите" и представиха на Европа детето чудо.

Мбапе игра в този двубой сякаш е в зенита на кариерата си, беше неудържим, а в двата мача успя да отбележи по гол. След това на четвъртфиналите почти сам отстрани Борусия (Дортмунд) и доведе Монако до полуфиналите, където Ювентус все пак беше безспорен победител. Тогава стана ясно, че този играч рано или късно ще спечели "Златната топка", а за Шампионската лига да не говорим.

Десет години по-късно, сборът от Шампионски лиги и "Златни топки", които Мбапе има в своята биография, е равен на нула.

Още през сезон 2017/18 ПСЖ отдели астрономическите 180 милиона евро и привлече французина като човек, който ще им донесе първата Шампионска лига в историята. Да, клубът успя да го постигне, но едва след неговото пускане седем години по-късно.



През сезон 2019/20 Мбапе беше най-близо до осъществяването на мечтите си, когато ПСЖ достигна до финала, но там Байерн под ръководството на Ханзи Флик беше по-добър.

Имаше различни болезнени елиминации, а след това на Килиан му "писна" и реши да търси мечтите си там, където те се сбъдват най-лесно. След дълга сапунена опера той подписа с Реал Мадрид и, както се оказа, навлече проклятието си върху целия Кралски клуб, тъй като Реал успя да направи нещо немислимо. Записа две години без трофей.

Това не е единственият факт, който излиза извън рамките на реалността, когато става въпрос за присъствието на Мбапе в Реал, тъй като има определени данни, които карат хората да се хванат за главата.

Смени девет треньора

Монако - Леандро Жардим

ПСЖ - Унай Емери, Томас Тухел, Маурисио Почетино, Кристоф Галтие, Луис Енрике

Реал Мадрид - Карло Анчелоти, Чаби Алонсо, Алваро Арбелоа

Изигра 98 мача в Шампионската лига (отбеляза 70 гола)

Монако - 9 (6)

ПСЖ - 64 (42)

Реал - 25 (22)

Тази впечатляваща статистика не е достатъчна, Мбапе все още е на нула и въпросът е колко дълго ще остане така.

