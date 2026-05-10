Хамбургер надви финалиста в Лига Европа Фрайбург в голово шоу

  • 10 май 2026 | 18:38
Хамбургер ШФ победи с 3:2 финалиста в Лига Европа Фрайбург в мач от предпоследния 33-и кръг на Бундеслигата. Домакините бяха по-добрият отбор и заслужено спечелиха втора поредна победа в първенството, с която се изкачиха на 11-о място. За „бразилците от Брайсгау“ пък на два пъти бе точен хърватския нападател Игор Матанович, но попаденията му не бяха достатъчни за нещо повече. Фрайбург остава на 7-а позиция с 43 точки

Домакините смятаха, че са започнали идеално, когато центриране на Алберт Грьонбек намери Бейкъри Джата, който вкара още в 14-ата минута. Фрайбург обаче изравни само две минути по-късно, след като опасно центриране на Лукас Кюблер бе превърнато в гол от родения в Хамбург Игор Матанович, който засече добро подаване и изравни за 1:1. Хамбургер пък можеше отново да поведе преди почивката, като Фабио Виейра нацели гредата с удар от дистанция.

Хамбургер все пак успя да нанесе двоен удар по съперника си в средата на втората част. Първо в 64-ата минута талантливият хърватски централнен защитник Лука Вушкович, който е преотстъпен от Тотнъм, вкара от пряк свободен и направи резултата 2:1. Само три минути по-късно пък Фабио Балде се възползва от дълго подаване, напредна и преодоля Ноа Атуболу, с което даде два гола аванс на тима си - 3:1.

Три минути преди края на редовното време Матанович вкара втория си гол за гостите, след като с глава засече центриране от корнер на Винченцо Грифо - 3:2. Повече време за Фрайбург да изкопчи поне точката обаче нямаше.

Снимки: Imago

