Бандаловски: Вкараха Божинката в ареста в Сърбия

Бившият капитан на ЦСКА Иван Бандаловски направи смайващо разкритие в подкаста „Код Спорт“, където обясни как Валери Божинов е преспал в ареста в Сърбия. Бандата се върна към култови моменти заедно с неподражаемия Божигол в сръбския гранд Партизан и призна за пропуснатия шанс да се наложи в първия отбор на Фейенорд, воден тогава от Рууд Гулит.



А как Бандаловски е стигнал от юноша на Левски до капитан на ЦСКА, как се е разбрал в бар за преминаването си при „червените“, защо два пъти са му запалили колата след Вечно дерби и защо тогавашният собственик на Локомотив (Пловдив) Георги Илиев го е търсил след мач срещу Литекс – гледайте в целия епизод.