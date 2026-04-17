Фариоли: Остава въпросът какво щеше да се случи, ако бяхме 11 срещу 11

Старши треньорът на Порто Франческо Фариоли беше много разочарован след загубата от Нотингам Форест и отпадането на четвъртфиналите в Лига Европа. "Драконите" отстъпиха с 0:1, а защитникът Ян Беднарек получи червен картон още в началото.

"Всичко вървеше много добре, в първите шест минути създадохме две възможности. Играхме в противниковата половина и контролирахме топката. Но след това, с червения картон, не беше лесно да пренастроим отбора, още повече, че допуснахме гол от загубена топка, което не трябваше да се случва. Трябва да приемем резултата. Не можем да забравим, че преди този двубой само два отбора все още се бореха на три фронта: ние и Байерн (Мюнхен). И това говори много за това, което тези играчи правят този сезон. Сега трябва бързо да пренасочим фокуса си към вътрешните състезания, започвайки с мача в неделя", коментира Фариоли.

"Нямаме време. Утре ще тренираме, защото след 72 часа вече ще играем срещу Тондела. Няма много време за възстановяване, но тези играчи са свикнали да се възстановяват много бързо",обясни италианецът.

"Предстои ни последният месец и с духа, който имаме, целта е да печелим мач след мач. Затова, преди да мислим за мача за Купата на Португалия срещу Спортинг, трябва да сме напълно фокусирани върху първенството", добави насатвникът на "драконите".

Снимки: Imago

