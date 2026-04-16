Новата треньорка на Унион: Успехът във футбола надхвърля пола

Треньорката на Унион (Берлин) Мари-Луизе Ета заяви, че се фокусира върху успеха на футболния терен, а не върху ролята си на нов женски модел за подражание в спорта, доминиран от мъжете.

34-годишната специалистка стана първата жена, треньор на мъжки отбор в европейска топ лига, когато в събота беше назначена в клуба от Бундеслигата за останалата част от сезона, наследявайки Щефен Баумгарт. Тя започна тренировки във вторник и даде първа пресконференция в четвъртък преди мача през уикенда срещу предпоследния Волфсбург.

„За мен винаги е важен е футболът. Важното за мен е да работя с хора и да правя това, което ми харесва най-много - и това включва постигане на възможно най-голям успех чрез екипна работа“, каза тя.

Треньорката на Унион (Берлин) проведе първо занимание начело на мъжкия отбор

Ета заяви още, че очаква с нетърпение дебюта си в мача в събота. Унион е на седем точки над опасната зона, но все още не е в безопасност, след като спечели само два от 14-те си мача през 2026 г. „Прекрасно е, когато всичко е свързано с футбол, с успех, с представяне. Това е нещо, което надхвърля пола. След като съдийската свирка даде сигнал, това е просто футбол“, каза тя.

Ета преди това беше помощник-треньор на Унион и последно ръководеше отбора им до 19 години. Тя е определена да поеме женския първи отбор през лятото, но това може да се промени в зависимост от резултатите, които постигне с мъжете.

Назначаването ѝ предизвика дебат за пола, по който Ета каза: „Напълно разбирам, че това е просто нещо, което е в полезрението на обществеността, че целият проблем играе роля. Като цяло съм запозната с проблема и просто никога не ме е тревожил.“

Ета беше обект на сексистки онлайн обиди, които Унион категорично осъди. Тя каза, че не чете подобни коментари и те „казват повече за тези, които ги качват онлайн, отколкото за тези, към които са насочени“.

Снимки: Imago