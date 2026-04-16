Александър Зверев се класира за четвъртфиналите в Мюнхен

Александър Зверев продължава уверено похода си към защитата на титлата си на турнира по тенис на клей в германския град Мюнхен с награден фонд 2,56 милиона евро. Германецът, номер 3 в света и водач в схемата, победи канадеца Габриел Диало във втория кръг в Мюнхен с 6:1, 6:2 за малко повече от час игра.

Зверев не остави съмнения в превъзходството си, като пласира 3 аса, допусна 1 двойна грешка и реализира 5 от 8 точки за пробив.

На четвъртфиналите 28-годишният Зверев ще се изправи срещу петия в схемата аржентинец Франсиско Серундоло, който надигра нидерландеца Ботик ван де Зандсхулп с 6:3, 6:0.

В друга среща от втория кръг словакът Алекс Молчан надигра германеца Даниел Алтмайер с 6:4, 7:6(10).