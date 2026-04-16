  3. Ива Иванова с категоричен успех за 1/4-финал в Тунис

Ива Иванова с категоричен успех за 1/4-финал в Тунис

  • 16 апр 2026 | 15:20
  • 115
  • 0
Ива Иванова с категоричен успех за 1/4-финал в Тунис

Ива Иванова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишната българка, която е поставена под номер 6 в схемата, постигна комфортен успех срещу „щастливата губеща“ Виола Бедини (Италия) с 6:0, 6:4.

В първия сет Иванова не даде нито един гейм на съперничката си. Във втория италианката се съвзе, но не успя да стигне до трета решаваща част.

В следващата фаза на турнира в Монастир Ива Иванова ще се изправи срещу победителката от двубоя между участващата с „уайлд кард“ Маделиф Хагеман (Нидерландия) и квалификантката Мария Оливер Санчес (Испания).

Пьотр Нестеров в топ 8 в Монастир след трисетова победа

Пьотр Нестеров в топ 8 в Монастир след трисетова победа

  • 16 апр 2026 | 15:24
  • 86
  • 0
Иван Иванов загуби във втория си мач в Хърватия

Иван Иванов загуби във втория си мач в Хърватия

  • 16 апр 2026 | 14:31
  • 341
  • 0
9.5% увеличение на наградния фонд на "Ролан Гарос"

9.5% увеличение на наградния фонд на "Ролан Гарос"

  • 16 апр 2026 | 14:15
  • 317
  • 0
Циципас свиква с новата си реалност в долната половина на топ 100

Циципас свиква с новата си реалност в долната половина на топ 100

  • 16 апр 2026 | 13:17
  • 532
  • 0
Патрик Муратоглу с мощна подкрепа за Григор Димитров

Патрик Муратоглу с мощна подкрепа за Григор Димитров

  • 16 апр 2026 | 12:03
  • 3280
  • 1
Валерия Гърневска продължава напред в Словакия

Валерия Гърневска продължава напред в Словакия

  • 16 апр 2026 | 08:55
  • 458
  • 0
Бойко Борисов на новата "Армия": За 10-15 години сме направили стотици стадиони, зали и салони

Бойко Борисов на новата "Армия": За 10-15 години сме направили стотици стадиони, зали и салони

  • 16 апр 2026 | 11:15
  • 43149
  • 257
Бойко Борисов за базата в Панчарево: Поели сме ангажимент да помогнем с 30-40-50 милиона

Бойко Борисов за базата в Панчарево: Поели сме ангажимент да помогнем с 30-40-50 милиона

  • 16 апр 2026 | 11:33
  • 8544
  • 41
Борисов за Левски: Някой им беше казал, че едва ли не аз им преча за нов стадион

Борисов за Левски: Някой им беше казал, че едва ли не аз им преча за нов стадион

  • 16 апр 2026 | 11:32
  • 12535
  • 29
Изгонването на Камавинга беше видяно по различен начин в Мадрид и Мюнхен

Изгонването на Камавинга беше видяно по различен начин в Мадрид и Мюнхен

  • 16 апр 2026 | 10:08
  • 14125
  • 46
Монтана и Славия закриват редовния шампионат с важен мач и за двата тима

Монтана и Славия закриват редовния шампионат с важен мач и за двата тима

  • 16 апр 2026 | 07:55
  • 7965
  • 15
Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

  • 16 апр 2026 | 08:05
  • 7255
  • 13