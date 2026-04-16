Ива Иванова с категоричен успех за 1/4-финал в Тунис

Ива Иванова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишната българка, която е поставена под номер 6 в схемата, постигна комфортен успех срещу „щастливата губеща“ Виола Бедини (Италия) с 6:0, 6:4.

В първия сет Иванова не даде нито един гейм на съперничката си. Във втория италианката се съвзе, но не успя да стигне до трета решаваща част.

В следващата фаза на турнира в Монастир Ива Иванова ще се изправи срещу победителката от двубоя между участващата с „уайлд кард“ Маделиф Хагеман (Нидерландия) и квалификантката Мария Оливер Санчес (Испания).