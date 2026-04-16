  Над 27 млн. евро са одобрените средства от ММС за спортните федерации

Над 27 млн. евро са одобрените средства от ММС за спортните федерации

  • 16 апр 2026 | 14:54
  • 275
  • 0
Над 27 млн. евро са одобрените средства от ММС за спортните федерации

Общо 27 349 550 евро са одобрените средства от Министерството на младежта и спорта (ММС) за финансово подпомагане на спортните федерации за 2026 година по програмите за олимпийска подготовка, спорт за високи постижения и кадрово осигуряване.

По програмата за олимпийска подготовка са финансирани 16 федерации с 15 170 540 евро, по програмата за спорт за високи постижения - 44 федерации с 7 721 500 евро, а по програмата за кадрово осигуряване - 55 федерации с 4 457 510 евро, съобщават от спортното министерство.

За Българската федерация по ски одобрените средства по програмата за финансово подпомагане на спорта за високи постижения за 2026 година към 15 април са най-високи - 1 227 000,00 евро, а за Българската федерация по биатлон сумата е 1 022 600,00 евро.

Одобрените средства за спортни федерации по програмата за финансово подпомагане на олимпийска подготовка за 2026-а към 15 април са най-високи за Българската федерация по волейбол - 1 789 000,00 евро, Българската федерация по борба - 1 585 000,00 евро, Българската федерация по бокс - 1 365 540,00 евро и Българската федерация по художествена гимнастика - 1 303 000,00 евро.

По програмата за кадрово осигуряване най-солидни са одобрените средства за 2026 година - 458 500,00 евро за Българската федерация по художествена гимнастика и 428 800,00 евро за Българската федерация по борба.

Индийска звезда спечели драматично Турнира на претендентките

