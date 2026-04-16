  16 апр 2026 | 13:17
Циципас свиква с новата си реалност в долната половина на топ 100

Гръцкият тенисист Стефанос Циципас, който отпадна в първия кръг на турнира на клей от сериите АТР 500 в Мюнхен (Германия), е наясно, че колкото повече се влошава позицията му в световната ранглиста, толкова по-трудни ще бъдат опонентите му в началните етапи на различните състезания.

„Знам, че може да се наложи да играя срещу по-добри тенисисти в ранните кръгове на турнирите тази година“, заяви той пред Tennis TV.

„Не е лесно да играя с тях рано, но аз също приемам предизвикателството и настоящата си позиция, като заявявам, че тези неща трябва да се случат, за да се върна там, където принадлежа“, добави Циципас.

Макар че започна годината с думите, че целта му е просто да се почувства отново конкурентоспособен, единственото му добро представяне беше в Доха, където стигна до четвъртфиналите.

Последваха и въпроси относно неговия професионализъм, като Горан Иванишевич, който го тренираше през 2025-а, каза след отпадането му в първия кръг на „Уимбълдън“ миналата година, че не е виждал по-неподготвен играч в живота си.

Преди Мюнхен Циципас коментира, че би обмислил да играе още турнири от сериите АТР 250, за да си върне ритъма. Откритото първенство на Женева е единствената надпревара на това ниво преди „Ролан Гарос“, който започва на 24 май.

„Аз съм състезател, който се нуждае от мачове. Тенисист, който трябва да играе много сетове, за да усети играта си по-добре, а това е нещо, което може би ще трябва да направя през следващите няколко седмици“, добави той.

Снимки: Imago

