Кауай Ленард коментира бъдещето си

  • 16 апр 2026 | 15:33
Баскетболистът на Лос Анджелис Клипърс Кауай Ленард заяви, че ще реши бъдещето си в Лос Анджелис Клипърс на по-късен етап, след като осмисли загубата от Голдън Стейт Уориърс със 121:126 в плей-ин мач от НБА. Клипърс ще пропуснат плейофите в лигата за първи път от 2022 година.

Чудесен Къри и чудовищни пропуски на Клипърс

Ленард коментира, че не е концентриран върху тази тема и вярва, че нещата ще се изяснят.

След мача баскетболистът беше попитан дали би искал да остане в отбора и отговори, цитиран от The Athletic: „Нека поплача малко за загубата. Ще проведем разговори, когато му дойде времето.“

34-годишният Кауай Ленард реализира 21 точки, 7 борби и 3 асистенции срещу състава от Лос Анджелис.

Още от Баскетбол

Йордан Минчев и Кемниц прекъснаха негативната си серия в Бундеслигата

Йордан Минчев и Кемниц прекъснаха негативната си серия в Бундеслигата

  • 16 апр 2026 | 08:40
  • 415
  • 0
Болезнен обрат приключи сезона за Клипърс, Филаделфия се класира за плейофите

Болезнен обрат приключи сезона за Клипърс, Филаделфия се класира за плейофите

  • 16 апр 2026 | 08:08
  • 5317
  • 1
Георги Глушков няма да се кандидатира повече за президент на БФ Баскетбол

Георги Глушков няма да се кандидатира повече за президент на БФ Баскетбол

  • 15 апр 2026 | 14:17
  • 7353
  • 22
Итудис: В Евролигата има тенденция за... канибализъм към треньорите

Итудис: В Евролигата има тенденция за... канибализъм към треньорите

  • 15 апр 2026 | 12:47
  • 860
  • 0
Варна ще бъде домакин на турнира за Купата на БФБаскетбол при юношите

Варна ще бъде домакин на турнира за Купата на БФБаскетбол при юношите

  • 15 апр 2026 | 12:41
  • 797
  • 1
Стеф Къри: Трябва да бъдат махнати 10 мача от програмата

Стеф Къри: Трябва да бъдат махнати 10 мача от програмата

  • 15 апр 2026 | 12:37
  • 1421
  • 0
Водещи Новини

Бойко Борисов на новата "Армия": За 10-15 години сме направили стотици стадиони, зали и салони

Бойко Борисов на новата "Армия": За 10-15 години сме направили стотици стадиони, зали и салони

  • 16 апр 2026 | 11:15
  • 43006
  • 257
Бойко Борисов за базата в Панчарево: Поели сме ангажимент да помогнем с 30-40-50 милиона

Бойко Борисов за базата в Панчарево: Поели сме ангажимент да помогнем с 30-40-50 милиона

  • 16 апр 2026 | 11:33
  • 8504
  • 41
Борисов за Левски: Някой им беше казал, че едва ли не аз им преча за нов стадион

Борисов за Левски: Някой им беше казал, че едва ли не аз им преча за нов стадион

  • 16 апр 2026 | 11:32
  • 12494
  • 29
Изгонването на Камавинга беше видяно по различен начин в Мадрид и Мюнхен

Изгонването на Камавинга беше видяно по различен начин в Мадрид и Мюнхен

  • 16 апр 2026 | 10:08
  • 14072
  • 45
Монтана и Славия закриват редовния шампионат с важен мач и за двата тима

Монтана и Славия закриват редовния шампионат с важен мач и за двата тима

  • 16 апр 2026 | 07:55
  • 7940
  • 14
Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

  • 16 апр 2026 | 08:05
  • 7239
  • 13