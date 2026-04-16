Кауай Ленард коментира бъдещето си

Баскетболистът на Лос Анджелис Клипърс Кауай Ленард заяви, че ще реши бъдещето си в Лос Анджелис Клипърс на по-късен етап, след като осмисли загубата от Голдън Стейт Уориърс със 121:126 в плей-ин мач от НБА. Клипърс ще пропуснат плейофите в лигата за първи път от 2022 година.

Чудесен Къри и чудовищни пропуски на Клипърс

Ленард коментира, че не е концентриран върху тази тема и вярва, че нещата ще се изяснят.

След мача баскетболистът беше попитан дали би искал да остане в отбора и отговори, цитиран от The Athletic: „Нека поплача малко за загубата. Ще проведем разговори, когато му дойде времето.“

34-годишният Кауай Ленард реализира 21 точки, 7 борби и 3 асистенции срещу състава от Лос Анджелис.

