  Чудесен Къри и чудовищни пропуски на Клипърс

Чудесен Къри и чудовищни пропуски на Клипърс

Голлдън Стейт Уориърс постигна труден успех срещу Лос Анджелис Клипърс със 126:121, спечелвайки си правото да спори с Финикс Сънс за последното място в плейофите, където го чака шампионът от миналия сезон Оклахома Сити Тъндър. След силен последен ден от редовния сезон, в който Клипърс спечелиха мача си срещу Уориърс, в по-важния сблъсък тимът на Стив Кър използва целия си опит, за да си даде втори шанс за продължение на сезона.

Героят на вечерта бе Стеф Къри, който при оставащи 50,4 секунди вкара тройка, допринасяйки за заличаването на изоставане от 13 точки в заключителната част. Отборът на Голдън Стейт завърши срещата със серия от 16:6, като същевременно ограничи звездата на Клипърс Кауай Ленард до само 2 точки в четвъртия период.

Къри реализира 7 тройки и общо 35 точки, от които цели 27 през второто полувреме. Той игра 36 минути, въпреки че беше обявено преди мача, че времето му на паркета ще бъде ограничено.

Освен Къри, ключова ролята изиграха ветераните - 39-годишният Ал Хорфърд вкара четири тройки в четвъртата част и общи 14 точки, докато Кристапс Порзингис добави 20 точки. Толкова отбеляза и Ги Сантош, а Брандън Поджемски записа 17 точки и 7 борби.

Особено впечатляваща бе защитата на Голдън Стейт срещу Кауай Ленард. Въпреки че завърши мача с 21 точки, звездата на Клипърс беше напълно неефективен в последната част. Бенедикт Матърин беше най-добър за Клипърс с 23 точки, Дариъс Гарланд добави по 21, а Брук Лопес вкара 17.

Така Клипърс не успяха да се класират за плейофите за първи път от 2022 г., въпреки че продължиха невероятната си серия от 15 поредни сезона с положителен баланс (42-40).

Йордан Минчев и Кемниц прекъснаха негативната си серия в Бундеслигата

