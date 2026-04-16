Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нотингам Форест
  Крис Ууд: Ще се боря с контузията в коляното през цялата си кариера

Крис Ууд: Ще се боря с контузията в коляното през цялата си кариера

  • 16 апр 2026 | 12:14
  • 251
  • 0
Нападателят на Нотингам Форест и новозеландски национал Крис Ууд призна, че ще трябва да се бори с проблема в коляното си цял живот, но няма да позволи той да го спре от участие на Световното първенство през лятото. 34-годишният футболист поднови тренировки в началото на април след шестмесечно отсъствие и е готов за реванша от четвъртфиналите в Лига Европа срещу Порто. Форест приема португалския гранд тази вечер след равенството 1:1 през миналата седмица, когато Ууд игра като титуляр. Това беше първи мач за новозеландеца от октомври, след като в края на миналата година се подложи на операция на коляното.

„Това е контузия на коляното, ще се боря с нея през цялата си кариера и когато играя с децата, когато играя голф и каквото и да правя след футбола. Винаги ще бъде там. Бих казал, че винаги ще трябва да имам едно наум, че трябва да се поддържам в топ форма и да съм готов“, заяви Ууд на пресконференция преди четвъртфиналния сблъсък, цитиран от "Би Би Си".

„Контузиите в коляното винаги са неприятни, никога не знаеш какво може да се случи в бъдеще или как ще се възстановиш от него. Така че психически това е едно от най-трудните неща за справяне, но аз имах увереността, че ще успея да се върна. Бях много близо до това да се завърна преди операцията, но просто не се случи. Това е просто лошо стечение на обстоятелствата“, добави нападателят.

Крис Ууд си поставя за цел да участва на Мондиала в Северна Америка със страната си, която е в група „G“ с Белгия, Египет и Иран. „Това не беше обикновена контузия, опитахме няколко различни начина да я оправим преди да се стигне до операция. Не се получи както искахме, но поне успях да се завърна с достатъчно време преди Световното първенство, така че се надявам да бъда повикан“, каза още той.

Победителят от сблъсъка между Нотингам Форест и Порто ще се изправи срещу Астън Вила или Болоня в полуфиналната фаза в края на април.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

