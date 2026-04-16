Вегас спечели титлата в Тихоокеанската дивизия след успех над Сиатъл

Вегас надделя над гостуващия Сиатъл с 4:1 в последния си мач от редовния сезон на Националната хокейна лига и с актив от 95 точки си осигури титлата в Тихоокеанската дивизия за пети път в деветгодишната си история.

Райли Смит се отличи с две попадения и асистенция, а Мич Марнър и Шей Тиодор също се разписаха, с което домакините, които вече има непреодолим аванс на върха от 4 точки пред Едмънтън, който в предстоящата нощ завършва кампанията си с домакинство на последния в подреждането Ванкувър.

Вегас, който е в серия от десет поредни мача с точка, стартира в плейофите срещу Юта.

Тай Картай се разписа два пъти и даде асистенция, а Ню Йорк Рейнджърс се наложи над домакина Тампа Бей с 4:2. Гостите отдавна отпаднаха от борбата за плейофите, в които Тампа ще има домакинско предимство в първия кръг срещу Монреал, след като завърши втори в Атлантическата дивизия със 109 точки, на 3 пред канадския си съперник.

Чикаго вкара пет поредни гола, четири от които в третия период, за да спечели с 5:2 срещу гостуващия Сан Хосе в мач без значение. Луи Кревие отбеляза два гола за домакините, които завършиха на предпоследното място в лигата със 72 точки, след като спечелиха едва два от последните си 11 мача. Сан Хосе има още един мач до края на кампанията си в Западната конференция, но с 84 точки изостава на непреодолимите 6 точки от място в плейофите.

