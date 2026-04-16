Бойко Борисов стъпва на новата "Армия"
Вегас спечели титлата в Тихоокеанската дивизия след успех над Сиатъл

  • 16 апр 2026 | 09:40
  • 262
  • 0
Вегас надделя над гостуващия Сиатъл с 4:1 в последния си мач от редовния сезон на Националната хокейна лига и с актив от 95 точки си осигури титлата в Тихоокеанската дивизия за пети път в деветгодишната си история.

Райли Смит се отличи с две попадения и асистенция, а Мич Марнър и Шей Тиодор също се разписаха,  с което домакините, които вече има непреодолим аванс на върха от 4 точки пред Едмънтън, който в предстоящата нощ завършва кампанията си с домакинство на последния в подреждането Ванкувър.

Вегас, който е в серия от десет поредни мача с точка, стартира в плейофите срещу Юта.

Тай Картай се разписа два пъти и даде асистенция, а Ню Йорк Рейнджърс се наложи над домакина Тампа Бей с 4:2. Гостите отдавна отпаднаха от борбата за плейофите, в които Тампа ще има домакинско предимство в първия кръг срещу Монреал, след като завърши втори в Атлантическата дивизия със 109 точки, на 3 пред канадския си съперник.

Чикаго вкара пет поредни гола, четири от които в третия период, за да спечели с 5:2 срещу гостуващия Сан Хосе в мач без значение.   Луи Кревие отбеляза два гола за домакините, които завършиха на предпоследното място в лигата със 72 точки, след като спечелиха едва два от последните си 11 мача.   Сан Хосе има още един мач до края на кампанията си в Западната конференция, но с 84 точки изостава на непреодолимите 6 точки от място в плейофите.

Още от Зимни спортове

Детронираният шампион Флорида завърши редовния сезон с убедителна победа

Детронираният шампион Флорида завърши редовния сезон с убедителна победа

  • 16 апр 2026 | 09:23
  • 299
  • 0
Изиграха се шест мача от НХЛ, идната нощ приключва редовният сезон

Изиграха се шест мача от НХЛ, идната нощ приключва редовният сезон

  • 16 апр 2026 | 08:28
  • 872
  • 0
Тервел Замфиров: Уверен съм, че Малена ще се върне по-силна

Тервел Замфиров: Уверен съм, че Малена ще се върне по-силна

  • 15 апр 2026 | 15:09
  • 536
  • 0
Бащата на Малена: Новините са добри, тя ще кара на същото ниво още следващия сезон

Бащата на Малена: Новините са добри, тя ще кара на същото ниво още следващия сезон

  • 15 апр 2026 | 15:03
  • 10725
  • 13
Монреал не успя да си осигури домакинско предимство за плейофите след загуба от Филаделфия

Монреал не успя да си осигури домакинско предимство за плейофите след загуба от Филаделфия

  • 15 апр 2026 | 11:14
  • 294
  • 0
Каролина завърши редовния сезон в НХЛ с победа над Айлъндърс

Каролина завърши редовния сезон в НХЛ с победа над Айлъндърс

  • 15 апр 2026 | 11:08
  • 585
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бойко Борисов на новата "Армия": Хубава е, софиянци да знаят, че паркът е разширен

Бойко Борисов на новата "Армия": Хубава е, софиянци да знаят, че паркът е разширен

  • 16 апр 2026 | 10:30
  • 8284
  • 39
Байерн елиминира Реал Мадрид в зрелище от друг свят

Байерн елиминира Реал Мадрид в зрелище от друг свят

  • 15 апр 2026 | 23:57
  • 117677
  • 602
Мъдра игра на Арсенал запази аванса от първия мач и прати лондончани на полуфинал

Мъдра игра на Арсенал запази аванса от първия мач и прати лондончани на полуфинал

  • 16 апр 2026 | 00:06
  • 57942
  • 70
Изгонването на Камавинга беше видяно по различен начин в Мадрид и Мюнхен

Изгонването на Камавинга беше видяно по различен начин в Мадрид и Мюнхен

  • 16 апр 2026 | 10:08
  • 3193
  • 6
Монтана и Славия закриват редовния шампионат с важен мач и за двата тима

Монтана и Славия закриват редовния шампионат с важен мач и за двата тима

  • 16 апр 2026 | 07:55
  • 4506
  • 8
Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

Септември и Спартак влизат в ожесточена битка за много важни три точки

  • 16 апр 2026 | 08:05
  • 5107
  • 9