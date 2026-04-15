Шест състезателки с шанс за победата в Турнира на претендентките

Шест състезателки все още могат да спечелят Турнира на претендентките 2026 преди последния кръг днес, като гросмайсторките Бибисара Асаубаева и Вайшали Рамешбабу делят първото място със 7.5/13.

Асаубаева победи гросмайстор Анна Музичук с белите фигури, докато Вайшали се измъкна с реми с черните срещу гросмайстор Тан Джонги. Гросмайстор Джу Дзинер се опита да излезе еднолично начело, побеждавайки гросмайстор Александра Горячкина, но пренатисна позицията и допусна изненадваща загуба, оставайки на половин точка от върха. Победата на гросмайстор Катерина Лагно над гросмайстор Дивя Дешмух я оставя с шанс за плейоф.

В предпоследния кръг видяхме три решени партии, като спокойно можеха да бъдат четири. Само Тан и Дивя са напълно извън борбата за победата в турнира, докато лидерите Асаубаева и Вайшали могат да бъдат настигнати от всяка от четирите състезателки зад тях.

Голямата победителка в 13-тия кръг беше Асаубаева, която започна деня на половин точка зад лидерите.

Исторически триумф за Синдаров в Турнира на претендентите

Асаубаева 1-0 Музичук

Асаубаева изглеждаше извън борбата за първото място след две поредни загуби в кръгове 5 и 6, но влиза в последния кръг като сълидер след три победи в последните си четири партии. Срещата срещу Музичук започна отлично за казахстанката, която почти не използва време до 13-тия ход и вече имаше позиция, определена от коментаторите гросмайстор Юдит Полгар и Дейвид Хауел като „приятна и безрискова“.

Асаубаева размени конете на d5, а в последвалата игра Музичук нямаше по-добър избор от това да жертва пешка. Въпреки това партията не беше напълно еднопосочна. След мача Асаубаева каза:

„Беше много приятна партия за мен, защото имах голямо предимство след откриването и също предимство във времето, но после направих няколко грешки и вероятно в някакъв момент тя е имала реми, макар че не знам как. В крайна сметка съм щастлива, че спечелих.“

Навременният ход ...a6 можеше да изравни, но 32...a6?, изигран при по-малко от три минути на часовника, се оказа фатален – Асаубаева получи проходна пешка на b6 и за Музичук стана невъзможно да защитава пешките и от двете страни на дъската.

Музичук все още има минимален шанс да спечели турнира, но Асаубаева влиза в последния кръг като сълидер. Тя черпи вдъхновение и от победителя в Турнира на претендентите Жавохир Синдаров.

Тя коментира: „Много се радвам за него и съм горда, защото го познавам от пет години и израснахме, следейки успехите си. Той е един от най-добрите хора на света и съм много щастлива, че спечели – напълно го заслужава.“

Асаубаева обясни, че Синдаров вероятно ще ѝ помогне в подготовката за последния кръг, както ѝ е помогнал и да се класира за турнира:

„Той първо се класира за Турнира на претендентите, а аз имах напрегната ситуация на Световното по рапид и блиц. След Световната купа той каза: ‘Сега ще се фокусираме върху твоята квалификация, а след това ще се подготвим за кандидатите.’ Това е много добре!“

Асаубаева дели първото място с Вайшали, която започна деня с половин точка преднина и трябваше да се защитава устойчиво, както и да разчита на помощ от Тан, за да стигне до реми.

Докато две състезателки достигнаха 7.5 точки, Джу се изкуши от възможността да влезе в последния кръг като едноличен лидер с 8 точки. Това обаче завърши зле за нея.

Джу 0-1 Горячкина

Това беше задължителна победа за Горячкина, но на 27-ия ход тя беше готова да приеме реми чрез трикратно повторение, за да избегне трудна позиция. Джу, която вече има девет решени партии от 13, реши да продължи играта и в началото изглеждаше, че смелостта ще бъде възнаградена. Тя имаше пешка повече и предимство, но коментаторите отбелязваха, че с външната проходна пешка на Горячкина партията остава с три възможни изхода.

Въпреки това никой не очакваше толкова рязък обрат. Полгар и Хауъл имаха само секунди да разберат защо 51.Re5? е губеща грешка и дали Горячкина ще намери решаващия ход 51...Kh8! – което тя направи.

Горячкина внезапно спечели позицията и записа победа, която нанесе сериозен удар върху шансовете на Джу, като същевременно остави нея, Музичук и Лагно с минимални шансове за първото място. Това означаваше, че победата на Лагно може да се окаже повече от утешителна.

Лагно 1-0 Дивя

Две тенденции продължиха в тази партия. Първата е, че Лагно винаги се връща към 50% резултат след решена партия – три пъти достигна +1 и губеше следващата партия, а в кръг 12 падна до -1 и сега отговори с победа. Втората е, че турнирът на Дивя се разпадна след победата ѝ от загубена позиция срещу Музичук в осми кръг – тя вече е загубила четири от следващите пет партии.

Партията беше еднопосочна, като Лагно напълно надви защитата на черните.

Така, докато претендентът срещу Гукеш вече е ясен, въпросът кой ще се изправи срещу гросмайстор Дзю Уендзюн остава напълно отворен, особено след като лидерите не се срещат помежду си в последния кръг.

Вайшали (с белите срещу Лагно) и Асаубаева (с черните срещу Дивя) държат съдбата си в свои ръце – при победа те със сигурност ще стигнат поне до плейоф на ускорен шах за титлата. При реми единствено Джу може да ги настигне с победа. Ако обаче Горячкина, Лагно и Дивя спечелят, а Джу не победи, ще има петстранен плейоф във формат всеки срещу всеки на рапид, а при нужда – и блиц за определяне на победителката.

Снимки: FIDE