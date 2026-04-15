Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
Братът на Анди Мъри прекрати кариерата си

  • 15 апр 2026 | 20:29
  • 323
  • 0
Бившият лидер на световната ранглиста по тенис на двойки за мъже Джейми Мъри прекрати професионалната си кариера. По-големият брат на Анди Мъри се оттегля след три десетилетия в спорта и 34 титли, включително по две от откритите първенства на Австралия и САЩ.

Мъри е и петкратен шампион на смесени двойки от "Уимбълдън" и Ню Йорк.

"Моята тенис кариера достигна своя край след 36 години на корта. Чувствам се късметлия за това, което преживях чрез този невероятен спорт. Благодаря на семейството ми и на всички, които са ми помагали и са ме подкрепяли. Наистина съм щастлив, че ще вляза в един изцяло нов свят", написа той в съобщение до феновете.

Мъри спечели първата си титла през 2007, а последната дойде в Белград през ноември 2024. Най-паметният момент за него бе през 2015, когато заедно с брат си Анди победиха Белгия на финала на купа "Дейвис", донасяйки първа титла на Великобритания от 1936.

Анди Мъри се оттегли през 2024 след Олимпийските игри в Париж.

Следвай ни:

Още от Тенис

Ива Иванова се пребори за трисетова победа в Монастир

Ива Иванова се пребори за трисетова победа в Монастир

  • 15 апр 2026 | 14:28
  • 482
  • 0
Иван Иванов стартира с двусетова победа в Дубровник

Иван Иванов стартира с двусетова победа в Дубровник

  • 15 апр 2026 | 14:23
  • 966
  • 0
Александър Донски отпадна драматично на "Чалънджър" в Португалия

Александър Донски отпадна драматично на "Чалънджър" в Португалия

  • 15 апр 2026 | 14:19
  • 675
  • 0
Тежки времена за сръбския тенис: само трима в основната схема на "Ролан Гарос"

Тежки времена за сръбския тенис: само трима в основната схема на "Ролан Гарос"

  • 15 апр 2026 | 13:30
  • 1310
  • 2
Валерия Гърневска започна с победи на сингъл и двойки на турнир от ITF в Словакия

Валерия Гърневска започна с победи на сингъл и двойки на турнир от ITF в Словакия

  • 15 апр 2026 | 08:46
  • 662
  • 0
Рубльов преодоля първия кръг в Барселона

Рубльов преодоля първия кръг в Барселона

  • 15 апр 2026 | 03:55
  • 1657
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Арда 1:0 Лудогорец, голям пропуск на Чочев с две греди за секунда

Арда 1:0 Лудогорец, голям пропуск на Чочев с две греди за секунда

  • 15 апр 2026 | 20:26
  • 13921
  • 64
ЦСКА 1948 смачка Черно море насред Варна и се откъсна на третото място

ЦСКА 1948 смачка Черно море насред Варна и се откъсна на третото място

  • 15 апр 2026 | 19:55
  • 24940
  • 161
Полуфинал №4 в efbet Супер Волей: Нефтохимик 2:1 Локомотив Авиа! Следете мача ТУК!

Полуфинал №4 в efbet Супер Волей: Нефтохимик 2:1 Локомотив Авиа! Следете мача ТУК!

  • 15 апр 2026 | 20:41
  • 5789
  • 0
Съставите на Байерн и Реал Мадрид

Съставите на Байерн и Реал Мадрид

  • 15 апр 2026 | 20:26
  • 2174
  • 2
Преслав Петков в Block Out: Целта е медал от Европейското

Преслав Петков в Block Out: Целта е медал от Европейското

  • 15 апр 2026 | 12:11
  • 12743
  • 4
Има ли кой да притесни Карлос Насар на Европейското?

Има ли кой да притесни Карлос Насар на Европейското?

  • 15 апр 2026 | 15:51
  • 9215
  • 7