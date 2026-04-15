Братът на Анди Мъри прекрати кариерата си

Бившият лидер на световната ранглиста по тенис на двойки за мъже Джейми Мъри прекрати професионалната си кариера. По-големият брат на Анди Мъри се оттегля след три десетилетия в спорта и 34 титли, включително по две от откритите първенства на Австралия и САЩ.

Мъри е и петкратен шампион на смесени двойки от "Уимбълдън" и Ню Йорк.

"Моята тенис кариера достигна своя край след 36 години на корта. Чувствам се късметлия за това, което преживях чрез този невероятен спорт. Благодаря на семейството ми и на всички, които са ми помагали и са ме подкрепяли. Наистина съм щастлив, че ще вляза в един изцяло нов свят", написа той в съобщение до феновете.

Мъри спечели първата си титла през 2007, а последната дойде в Белград през ноември 2024. Най-паметният момент за него бе през 2015, когато заедно с брат си Анди победиха Белгия на финала на купа "Дейвис", донасяйки първа титла на Великобритания от 1936.

Анди Мъри се оттегли през 2024 след Олимпийските игри в Париж.