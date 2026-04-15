Жребият за турнира за Купата на Азия ще бъде теглен на 9 май

  • 15 апр 2026 | 16:20
Жребият за турнира за Купата на Азия през 2027 година ще бъде изтеглен на 9 май в Рияд, съобщи Азиатската футболна конфедерация. Тя планираше процедурата по определяне на групите с участниците да се проведе още на 11 април в Дирия, но заради военния конфликт в Персийския залив това не се случи. Изместването на жребия за Купата на Азия е сред серията от значими спортни събития, които не успяха да се проведат в Близкия изток или бяха отложени заради войната между Израел, САЩ и Иран.  Турнирът за Купата на Азия трябва да се играе от 7 януари до 5 февруари догодина в Саудитска Арабия. До момента са известни имената на 23 от 24-те страни, които ще вземат участие в надпреварата. Последната квота ще стане ясна след изиграването на плейоф между Ливан и Йемен.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Рафиня може да отнесе три мача наказание за критиките към съдийството

  • 15 апр 2026 | 14:49
  • 716
  • 1
Фенове на Байерн опитаха да устроят шумна нощ за звездите на Реал Мадрид

  • 15 апр 2026 | 14:30
  • 674
  • 0
От Ман Юнайтед ще обжалват изгонването на Мартинес

  • 15 апр 2026 | 14:29
  • 677
  • 0
Съдийските отсъждания в реванша с Атлетико Мадрид, които ядосаха Барселона

  • 15 апр 2026 | 14:01
  • 3655
  • 4
Капитанът на Ювентус близо до нов договор

  • 15 апр 2026 | 13:47
  • 593
  • 0
Прогнозите: контузията на Екитике е ужасна, ще отсъства десет месеца

  • 15 апр 2026 | 13:21
  • 8038
  • 1
Преслав Петков в Block Out: Целта е медал от Европейското

  • 15 апр 2026 | 12:11
  • 7197
  • 3
Обявиха къде и с кой играе България преди гостуването в Молдова

  • 15 апр 2026 | 14:21
  • 5141
  • 7
Има ли кой да притесни Карлос Насар на Европейското?

  • 15 апр 2026 | 15:51
  • 2110
  • 2
Зафето: Предложих Кристиан Димитров на ЦСКА, но отказаха

  • 15 апр 2026 | 13:02
  • 8677
  • 24
Георги Глушков няма да се кандидатира повече за президент на БФ Баскетбол

  • 15 апр 2026 | 14:17
  • 3165
  • 13
ЦСКА с рекордни приходи след дербито

  • 15 апр 2026 | 09:47
  • 20473
  • 45