Жребият за турнира за Купата на Азия ще бъде теглен на 9 май

Жребият за турнира за Купата на Азия през 2027 година ще бъде изтеглен на 9 май в Рияд, съобщи Азиатската футболна конфедерация. Тя планираше процедурата по определяне на групите с участниците да се проведе още на 11 април в Дирия, но заради военния конфликт в Персийския залив това не се случи. Изместването на жребия за Купата на Азия е сред серията от значими спортни събития, които не успяха да се проведат в Близкия изток или бяха отложени заради войната между Израел, САЩ и Иран. Турнирът за Купата на Азия трябва да се играе от 7 януари до 5 февруари догодина в Саудитска Арабия. До момента са известни имената на 23 от 24-те страни, които ще вземат участие в надпреварата. Последната квота ще стане ясна след изиграването на плейоф между Ливан и Йемен.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages