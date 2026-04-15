Нумори Кейта се завръща в Индонезия, става съотборник с Мартин Атанасов

  • 15 апр 2026 | 16:03
Индонезийският волейболен клуб Джакарта Бхаянгкара Пресиси си осигури услугите на Нумори Кейта за предстоящия Шампионски турнир на Азия за мъже (AVC Men’s Volleyball Champions League) 2026, съобщава antaranews.com. Малиецът ще подсили отбора, в който момента се състезава национала Мартин Атанасов, веднага след края на ангажиментите си в италианската Суперлига за Рана (Верона).

Нумори Кейта ще стане италианец за Световното първенство през 2027 година
Турнирът ще се проведе в Понтианак между 13 и 17 май. Кейта вече е носил екипа на индонезийския тим през сезон 2023/24.

Мартин Атанасов с 8 точки и втора победа в Индонезия
Мениджърът на клуба Пипит Рисманто изрази надежда, че посрещачът от Мали, който може да играе и като диагонал, диагонал, който през този сезон играе за Рана (Верона) в Италия, ще повиши конкурентоспособността на тима срещу водещите азиатски отбори. „Отново привлякохме Нумори Кейта, за да играе за Джакарта Бхаянгкара Пресиси след изтичането на договора му в италианското първенство“, заяви той.

Това е второто голямо попълнение заДжакарта Бхаянгкара Пресиси, след като преди седмица клубът обяви привличането на българския национал Мартин Атанасов от Веро Волей (Монца).

Отборът има сериозни амбиции за предстоящия турнир, след като вече е печелил второ място през 2024 г. и трето през 2025 г. Тази година целта е първото място, както подчерта и една от звездите на тима, Ренди Тамамиланг: „През 2024 г. бяхме втори, миналата година – трети. Тази година, като домакини, сме длъжни да спечелим.“

