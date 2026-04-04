Мартин Атанасов с 8 точки и втора победа в Индонезия

Световният вицешампион с България Мартин Атанасов записа втора победа със своя нов тим Джакарта Бхаянгкара Пресиси във Финалната четворка на индонезийската Proliga.

Мартин Атанасов с първи успех в Индонезия

Бхаянгкара се наложи категорично над Путра Джакарта Гаруда с 3:0 (25:18, 25:14, 25:14) в среща, играна в зала GOR Sritex Arena в Соло.

В следващия си мач Мартин Атанасов и новите му съотборници ще се изправят срещу Джакарта Лавани. Срещата е в четвъртък (9 април) от 15,00 часа българско време.

Мартин Атанасов изигра нов стабилен мач, особено в атака и посрещане, и завърши с 8 точки (1 ас) за успеха.

"Чувствам се добре... Започнахме трудно, но след това се отпуснахме и се наслаждавахме на играта", каза Атанасов след дебютните си два мача в Индонезия.

Най-полезен за победата на Бхаянгкара беше иранският национал Бардия Саадат със 17 точки (1 блок и 3 аса) за успеха.