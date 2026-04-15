Фонсека продължава с победите в Мюнхен

  • 15 апр 2026 | 15:52
Фонсека продължава с победите в Мюнхен

Жоао Фонсека продължи впечатляващия си дебют на турнира в Мюнхен в сряда. Бразилецът надделя над Артур Риндернеч и се класира за четвъртфиналите.

Фонсека спечели с 6-3, 6-2 след висококачествено представяне в Мюнхен, където поемаше контрола върху разиграванията още в началото, за да преодолее Риндернеч за втори път в рамките на осем дни. След като вече победи французина по пътя към четвъртфиналите на "Мастърс"-а в Монте Карло, 19-годишният тенисист вече достига до последната осмица в ATP турнири в две поредни седмици за първи път в кариерата си.

Фонсека, който ще се изправи срещу поставения под №2 Бен Шелтън или Александър Блокс за място на полуфинал, ще се надява да запази хладнокръвието, което показа в трудните моменти срещу Риндернеч. Двукратният шампион от ATP Tour спаси всичките девет възможности за пробив, пред които беше изправен в срещата в сряда.

„Това беше изключително важен ключ днес“, каза Фонсека, който веднъж във всеки сет успя да задържи сервис гейм от 0/40. „Бях много концентриран върху днешния мач, знаех, че ще бъде труден. Той вече е страхотен играч, а тук, на тази височина, може да играе много добър тенис – сервис и воле, къси топки. Има много оръжия, така че трябваше да съм максимално фокусиран.

Той направи някои страхотни ретури днес. При 3-2, когато сервирах, това беше изключително важен гейм. Бях 0/40, но след това направих няколко добри сервиса. Със сигурност тези точки бяха ключови за днешния мач.“

След като достигна шестия си четвъртфинал в ATP и третия на ниво ATP 500, Фонсека се изкачи с пет позиции до №30 в актуалната ранглиста през тази седмица.

Стефанос Циципас и Габиан Марожан излязоха на централния корт в Мюнхен след Фонсека и Риндеркнех, за да доиграят мача си от първия кръг, който беше прекъснат при 2-2 в решаващия сет във вторник вечер заради тъмнина. Именно №42 в света Марожан, който спаси мачбол при 5-6, 30/40 във втория сет, в крайна сметка спечели с 3-6, 7-6(5), 6-4. Полуфиналистът от 2025 г. Марожан ще се изправи срещу Денис Шаповалов във втория кръг.

Снимки: Imago

